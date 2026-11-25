Ảnh: Nvidia.

“Tôi đã phạm một số sai lầm khủng khiếp”, ông Huang nói trong cuộc họp toàn thể nhân viên đầu tiên kể từ khi trở lại Nvidia. Nhắc đến vợ mình, ông nói: “Tôi đã không chung thủy với Lori, khiến các con tôi tổn thương và tất nhiên, cũng làm tổn thương tất cả các bạn”.

Ông Huang cho biết hiện ông đang điều trị tâm lý mỗi ngày, mỗi buổi kéo dài 90 phút. Ông thừa nhận việc vi phạm quy tắc ứng xử của Nvidia, trong đó có một số quy định do chính ông soạn thảo, là điều “không thể chấp nhận được”.

Ông thừa nhận cuộc họp toàn công ty hôm thứ Ba là một trong những cuộc họp khó khăn nhất từ trước đến nay, nhưng “cuộc trò chuyện khó khăn nhất mà tôi từng trải qua là với vợ mình”.

Hai người con của ông Huang là Madison và Spencer Huang hiện đều giữ vị trí lãnh đạo tại Nvidia, cùng với con rể Nico Caprez.

Cuộc họp đánh dấu sự trở lại của ông Huang tại Nvidia sau hai tuần đầy biến động, khiến nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới rơi vào tình trạng xáo trộn, kéo cổ phiếu công nghệ đi xuống và làm dấy lên những lo ngại liên quan đến làn sóng đầu tư AI của ngành công nghệ.

Trong cuộc họp với nhân viên trong vòng 1 giờ, ông Huang đã bác bỏ nhiều thông tin về lý do ông trở lại.

Ông khẳng định mình không trở lại vì là một “tech bro”, cách gọi những người có ảnh hưởng lớn trong giới công nghệ, thường mang tư tưởng tự cho mình đặc quyền, đứng trên các quy tắc và chuẩn mực chung. Ông bác bỏ quan điểm cho rằng bản thân ‘đứng trên pháp luật’ hay ‘đứng trên quy tắc ứng xử’ của công ty.

Ông cũng phủ nhận thông tin Tổng thống Donald Trump đã gây sức ép buộc hội đồng quản trị Nvidia khôi phục chức vụ cho mình. “Điều đó cũng hoàn toàn không đúng sự thật”, ông Huang nói trong buổi phát trực tiếp, The New York Times trích dẫn.

Theo ông, hội đồng quản trị Nvidia đã xem xét toàn diện sự việc và thu thập thông tin trước khi đưa ra quyết định. Hội đồng cũng nhận được sự bảo đảm từ chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng ông Huang không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Ông cũng dành lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump, người từng khuyến khích hội đồng quản trị Nvidia đưa ông trở lại. Theo ông Huang, Tổng thống Trump “thực sự rất yêu quý công ty chúng tôi” và “đặc biệt quan tâm đến Nvidia”.

Ông Huang cho biết sẽ góp sức cùng Tổng thống để đưa nước Mỹ phát triển, song nhấn mạnh điều đó không có nghĩa Nvidia là một công ty hoạt động theo định hướng chính trị, “chúng tôi là công ty phi chính trị nhất”.

Ông Huang giải thích với nhân viên rằng mình trở lại Nvidia vì hội đồng quản trị nhận định đây là quyết định “vì lợi ích tốt nhất của công ty và các cổ đông”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyết định này không có nghĩa những nhân viên khác cũng được phép vi phạm quy tắc ứng xử. Theo ông, hành vi như vậy sẽ không được xem là “phù hợp” và cũng không phải lúc nào cũng được “dung thứ”.

“Đôi khi, tha thứ là điều phù hợp. Nhưng cũng có những lúc không phải như vậy”, ông nói.