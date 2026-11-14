Ông Jensen Huang bị triệu tập ra điều trần, Nvidia mất 1.800 tỷ USD

Ngày 13/11, chỉ số Nasdaq Composite giảm điểm khi cổ phiếu Nvidia tiếp tục lao dốc. Nasdaq giảm 0,9%, S&P 500 mất 0,4%, còn Dow Jones tăng nhẹ 0,1%.

Giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia đã giảm xuống 3,92 nghìn tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 13/6, sau khi ghi nhận mức sụt giảm vốn hóa theo tuần lớn nhất từ trước đến nay, theo Wall Street Journal.

Trong tuần này, nhà sản xuất chip Mỹ mất 573 tỷ USD giá trị thị trường, chủ yếu do làn sóng bán tháo sau khi nhà sáng lập Jensen Huang từ chức.

Cuộc khủng hoảng tại Nvidia bùng phát sau khi thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông với một nữ doanh nhân bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo, cùng những tiết lộ về mối quan hệ thứ hai với một nhân viên công ty, được công khai.

Theo dữ liệu của Dow Jones Market Data, đây là mức vốn hóa thị trường sụt giảm trong một tuần lớn nhất từng được ghi nhận đối với một doanh nghiệp.

Tính từ đỉnh ngày 6/10, Nvidia đã mất hơn 1.800 tỷ USD giá trị vốn hóa, giảm từ khoảng 5.770 tỷ USD xuống còn 3.920 tỷ USD. Mức sụt giảm này thậm chí lớn hơn tổng vốn hóa thị trường hiện tại của Tesla, Meta Platforms và Berkshire Hathaway cộng lại.

Cổ phiếu Nvidia hiện giảm khoảng 13% từ đầu năm. Trước đó, năm 2022 là giai đoạn tồi tệ nhất gần đây của mã này, khi giá cổ phiếu lao dốc 50%.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.

Ông Jensen Huang và Bộ trưởng Thương mại bị triệu tập ra điều trần

Ngày 13/11, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ Tim Scott cho biết đã gửi thư đề nghị Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và cựu CEO Nvidia Jensen Huang ra điều trần trước ủy ban về những diễn biến gần đây tại tập đoàn sản xuất chip này vào ngày 3/12.

Thượng nghị sĩ Scott (đảng Cộng hòa) nhấn mạnh “thông tin được công bố gần đây làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia và việc bảo vệ các công nghệ nhạy cảm của Mỹ”.

Ông Scott đề nghị triệu tập ông Huang và Bộ trưởng Lutnick ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Ông cảnh báo có thể sử dụng trát đòi hầu tòa để buộc ông Huang ra điều trần nếu cựu lãnh đạo Nvidia không tự nguyện tham dự.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Ron Wyden (đảng Dân chủ, bang Oregon) và Hạ nghị sĩ Richard Neal (đảng Dân chủ, bang Massachusetts), những người dự kiến giữ vai trò chủ tịch tại các ủy ban quan trọng của Quốc hội, đã cùng soạn thảo thư gửi ông Lutnick, thông báo về cuộc điều tra liên quan các giao dịch giữa chính quyền của ông Trump và Nvidia. Hai nghị sĩ yêu cầu ông Lutnick bảo toàn các hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc điều tra.

Jensen Huang (bên trái) và Howard Lutnick vào tháng 9. Ảnh: Bloomberg.

Áp lực đối với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick trong vụ bê bối liên quan ông Jensen Huang đang lan rộng trong nội các của Tổng thống Donald Trump. Theo các nguồn tin, hôm thứ Năm, một số cố vấn của ông Trump đã thảo luận cách ứng phó những chỉ trích ngày càng gia tăng nhằm vào ông Lutnick.

Trước đó, một số đồng minh chính trị của ông Trump cũng từng đề xuất với tổng thống phương án cách chức Bộ trưởng Thương mại, theo Washington Post.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chỉ trích Bộ Thương mại vì không ngăn chặn Megaspeed - khách hàng của Nvidia và công ty đang bị điều tra liên quan vụ bê bối của cựu CEO Jensen Huang - xuất khẩu chip trái phép.

Trả lời CNBC trong chương trình “Squawk Box”, ông Bessent cho biết các quan chức Bộ Tài chính, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao đã muốn áp đặt hạn chế đối với Megaspeed trong nhiều tháng. Tuy nhiên, theo ông, Bộ Thương mại mới là cơ quan có thẩm quyền quyết định và đã không đưa công ty này vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.

“Bạn sẽ phải hỏi họ về các quy trình nội bộ”, ông Bessent nói.

Theo Washington Post, Bộ Thương mại Mỹ chịu trách nhiệm quản lý hoạt động xuất khẩu các công nghệ nhạy cảm. Cơ quan này đã điều tra liệu Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore, có chuyển hướng chip tiên tiến của Nvidia sang các doanh nghiệp nước ngoài, vi phạm quy định xuất khẩu của Mỹ hay không.

Đây là lần đầu tiên ông Bessent công khai chỉ trích cơ quan do Bộ trưởng Howard Lutnick điều hành, sau khi xuất hiện thông tin Jensen Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang, một nhân viên của Megaspeed bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo.

Bộ Thương mại Mỹ đã điều tra Megaspeed - công ty có Alice Huang giữ vị trí lãnh đạo cấp cao - từ năm 2024 do nghi vấn vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu chip. Tuy nhiên, cơ quan này không đưa Megaspeed vào "danh sách đen". Theo The Wall Street Journal, quyết định đó khiến các quan chức Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ không hài lòng.

Công ty của Alice Huang mua chip Nvidia như thế nào?

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.

Theo các tài liệu Bloomberg thu thập được, một công ty do bà Alice Huang thành lập đã mua các máy chủ chứa chip AI Nvidia bị tuồn trái phép và lắp đặt chúng tại một trung tâm dữ liệu có liên hệ với Megaspeed International.

Ban đầu, một số máy chủ được bán cho Aperia Cloud Services, đối tác chính thức của Nvidia Cloud (NCP) có trụ sở tại Singapore. Tuy nhiên, thay vì được sử dụng tại Singapore, số thiết bị này sau đó được chuyển đến một công ty khác do Alice thành lập.

Dự án trung tâm dữ liệu nói trên có nhiều mối liên hệ với bà Alice. Đáng chú ý, Megaspeed - công ty do bà thành lập năm 2023 - từng sử dụng hình ảnh mô phỏng trung tâm dữ liệu này trong tài liệu giới thiệu với nhà đầu tư năm 2024.

Các tài liệu cung cấp thêm bằng chứng về việc một mạng lưới doanh nghiệp có liên hệ với Alice tìm cách tiếp cận phần cứng Nvidia bị tuồn trái phép. Đáng chú ý, hoạt động này được thực hiện thông qua một đối tác Nvidia Cloud khác, tách biệt với Megaspeed - công ty vốn cũng đang bị nghi chuyển hướng chip.

Vụ việc có dấu hiệu vi phạm các hạn chế thương mại của Mỹ, đồng thời làm dấy lên thêm câu hỏi về mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và bà Alice. Thông tin liên quan vụ việc đã gây ra làn sóng phản ứng trong ngành AI và dẫn đến việc ông từ chức hôm 12/11.

Cụ thể, Aperia đã mua 22 máy chủ từ Dell Technologies. Mỗi máy chủ được trang bị chip H800 của Nvidia, dòng chip mà Mỹ cấm xuất khẩu sang Trung Quốc từ năm 2023.

Bloomberg đã cung cấp số sê-ri của các máy chủ này cho một người am hiểu giao dịch. Người này xác nhận Aperia là khách hàng của Dell.

Trong một tuyên bố, Dell cho biết hãng đã “ngừng toàn bộ hoạt động bán hàng và hỗ trợ cho Aperia International từ tháng 2/2025 do lo ngại hàng hóa bị chuyển hướng trái phép”.

Cũng trong tháng đó, Singapore bắt giữ CEO Aperia với cáo buộc lừa đảo các nhà cung cấp máy chủ. Người này đã tuyên bố không nhận tội và đang chờ xét xử.

Tháng 5/2025, ông Jensen Huang từng tuyên bố “không có bằng chứng” cho thấy chip Nvidia bị chuyển hướng trái phép.

Trước đó, Nvidia cho biết Aperia không còn là khách hàng hoạt động của hãng tại thời điểm CEO công ty bị bắt. Nvidia sau đó cũng loại Aperia khỏi danh sách công khai các đối tác cung cấp dịch vụ đám mây được chứng nhận (NCP).

Aperia phủ nhận mọi hành vi sai trái. Công ty từ chối bình luận qua điện thoại hôm thứ Năm và không trả lời các câu hỏi qua email về số máy chủ nói trên cũng như mối liên hệ với Alice.

Hôm thứ Sáu, các công tố viên Singapore đã truy tố người thứ năm liên quan vụ án buôn lậu chip Nvidia.