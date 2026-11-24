Ông Huang bất ngờ được tái bổ nhiệm chiếc ghế CEO Nvidia

Đây là diễn biến đầy bất ngờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ông Jensen Huang trở lại, sau khi từ chức vì áp lực dư luận từ các vụ bê bối ngoại tình, trong đó có một phụ nữ bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc.

Nvidia thông báo tái bổ nhiệm ông Jensen Huang làm CEO, không lâu sau khi từ chức vì bê bối ngoại tình.

Cổ phiếu của Nvidia đã tăng vọt 33% sau khi hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt việc ông Huang trở lại và khẳng định không thấy rủi ro an ninh quốc gia nào, bất chấp các cáo buộc ông Huang từng có quan hệ với ít nhất hai nhân viên của Nvidia.

Nvidia hiện đang đối mặt với nhiều cuộc điều tra, bao gồm từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Bộ Tư pháp, liên quan đến các vấn đề từ khả năng sai phạm kế toán đến cáo buộc buôn lậu chip.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Nvidia đưa ông Huang trở lại sau khi hội đồng quản trị bác bỏ khả năng này. Ông Trump ca ngợi quyết định đảo ngược lần này là "đúng đắn và phù hợp".

Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ không có lý do gì để tin rằng việc ông Huang trở lại gây rủi ro an ninh quốc gia và cũng không có bằng chứng người đàn ông 63 tuổi này từng tham gia vào hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn thúc giục Nvidia tiếp tục điều tra việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ nhằm đảm bảo công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

"Chắc chắn có rất nhiều người muốn ông ấy trở lại. Mức độ can thiệp của chính quyền và của các cổ đông đến đâu thì sẽ không thể biết được. Nhưng điều này cho thấy ở một mức độ nào đó, ông Jensen Huang quá lớn để bị sa thải", chiến lược gia trưởng tại Interactive Brokers, Steve Sosnick, nhận định.

Theo Nvidia, hội đồng quản trị đã bỏ phiếu nhất trí hôm nay để tái bổ nhiệm ông Huang sau khi tỏ ra hài lòng với sự thẳng thắn và năng lực lãnh đạo của quan chức này. Hội đồng cho biết, sau khi nhận được ý kiến từ các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, họ không thấy rủi ro an ninh quốc gia từ việc ông Huang trở lại.

Quyết định đảo ngược này cho thấy ảnh hưởng sâu sắc của ông Huang đối với Nvidia và đặt ra câu hỏi về mức độ phụ thuộc của một trong những công ty có giá trị nhất thế giới vào người đồng sáng lập của mình.

Chỉ tuần trước, Chủ tịch Nvidia Harvey Jones còn tuyên bố công ty sẽ không tiếp tục thuê ông Huang vì những tiết lộ về hành vi cá nhân không phù hợp với quy tắc ứng xử, tiêu chuẩn và văn hóa của công ty, dù đã có chiến dịch ngày càng mạnh mẽ đòi đưa người đàn ông này trở lại. Khi đó, hội đồng đã bổ nhiệm CFO Colette Kress làm CEO tạm thời.

Ông Huang từ chức vào ngày 12/11 sau những tiết lộ về các mối quan hệ ngoại tình, gây cú sốc lớn đối với thị trường trí tuệ nhân tạo (AI), nơi ông nổi lên như một trong những gương mặt tiêu biểu nhất.

Việc ông được tái bổ nhiệm đã tạo sóng trên toàn ngành. Nvidia có thể tăng thêm khoảng 900 tỷ đô la giá trị thị trường. Đà tăng của công ty cũng kéo theo thị trường chung, giúp cổ phiếu bán dẫn và các công ty "neocloud" hưởng lợi từ cơn sốt AI tăng mạnh.

Nvidia và thị trường AI phụ thuộc rất lớn vào ông Huang

Ông Huang đã xây dựng Nvidia từ một công ty thiết kế chip cho game thành nhà cung cấp chip trí tuệ nhân tạo thống trị thị trường, đóng vai trò trung tâm trong lộ trình sản phẩm, các mối quan hệ khách hàng lớn và quan hệ với chính quyền Washington.

Cổ phiếu Nvidia tăng 33% sau khi ông Huang trở lại ghế CEO.

"Tôi rất vinh dự được trở lại NVIDIA và dẫn dắt một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới ngay tại thời điểm bắt đầu một cuộc cách mạng công nghiệp mới," ông Huang chia sẻ.

Việc ông Huang rời đi đã tạo dư chấn từ Silicon Valley đến Đài Bắc và Washington. Một đơn kiến nghị đòi tái bổ nhiệm ông đã thu hút hơn 180.000 chữ ký, trong đó có chữ ký của tỷ phú Elon Musk, cho thấy sự ủng hộ bất thường dành cho một lãnh đạo từ chức trong hoàn cảnh tranh cãi.

Sinh năm 1963, ông Huang điều hành tập đoàn chip theo phong cách trực tiếp, giám sát khoảng 60 cấp dưới và can thiệp sâu vào nhiều vấn đề trong công ty. Ông cũng sử dụng nguồn tiền mặt ngày càng lớn của Nvidia để đầu tư vào hệ sinh thái AI, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ đám mây CoreWeave, Nebius và các nhà cung cấp như Marvell, Corning.

Ông chủ SpaceX và Tesla, Elon Musk đã đăng trên mạng X với nội dung ngắn gọn "it is done" ngay sau khi tin ông Huang được tái bổ nhiệm được công bố.

Hội đồng quản trị Nvidia đã thành lập một ủy ban để điều tra liệu có nỗ lực tình báo nước ngoài nào nhắm vào Huang hay không, đồng thời bắt đầu tìm kiếm một giám đốc tuân thủ mới. Công ty cho biết Colette Kress sẽ tiếp tục giữ vị trí giám đốc tài chính.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh Nvidia đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ Washington về việc dòng chảy chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Cơ quan chức năng Mỹ đã thắt chặt quy định cấp phép đối với một số lô hàng chip và các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài phục vụ công ty Trung Quốc, trong khi các nhà lập pháp đang chuẩn bị chất vấn Huang – người từng thúc đẩy việc mở rộng tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Cổ phiếu Nvidia tăng vọt 33%, thúc đẩy đà tăng mạnh trên diện rộng của các cổ phiếu liên quan đến chip và công nghệ trên Phố Wall. Chỉ số Nasdaq 100 tăng hơn 6% vào lúc 14h34 (GMT) và S&P 500 tăng hơn 4%, trong khi chỉ số STOXX 600 của châu Âu tiếp tục tăng điểm, tăng 1,5%, dẫn đầu bởi cổ phiếu bán dẫn và các cổ phiếu công nghệ khác.