Ông JD Vance tin tưởng dự án LNG Alaska với Hàn Quốc được triển khai

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Alaska từ Căn cứ Liên hợp Andrews ở bang Maryland ngày 5/10, ông Vance cho biết Mỹ mong muốn dự án đường ống LNG Alaska được triển khai và nhận định nhiều nước châu Á, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng quan tâm đến dự án. Tuy nhiên, ông thừa nhận Washington và Seoul vẫn cần thảo luận và hoàn thiện một số vấn đề liên quan.

Theo ông Vance, nhu cầu mạnh đối với khí đốt tự nhiên của Mỹ tại châu Á là yếu tố thuận lợi cho dự án. Ông cho rằng các nền kinh tế Đông Á đang phải đối mặt với giá khí đốt tương đối cao và có thể hưởng lợi từ việc tiếp cận nguồn cung lớn hơn từ Mỹ.

Dự án LNG Alaska dự kiến xây dựng tuyến đường ống dài khoảng 1.300 km, vận chuyển khí tự nhiên từ khu vực North Slope ở phía Bắc Alaska tới cơ sở hóa lỏng và xuất khẩu tại Nikiski ở phía Nam bang này, hướng tới các thị trường châu Á. Tổng chi phí dự án được ước tính trong khoảng 44,5-54,5 tỷ USD.

Ngày 30/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hàn Quốc sẽ đầu tư khoảng 54 tỷ USD vào dự án LNG Alaska, trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư của Seoul tại Mỹ. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc sau đó khẳng định chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khoản đầu tư và cần đánh giá tính khả thi về thương mại, chi phí cùng các điều kiện liên quan trước khi cam kết.

Phát biểu của ông Vance được đưa ra trong bối cảnh Washington và Seoul tiếp tục trao đổi về các điều kiện của dự án. Trong khi phía Mỹ thể hiện kỳ vọng dự án sẽ được thực hiện, Hàn Quốc nhấn mạnh quyết định đầu tư còn phụ thuộc vào kết quả đánh giá tính khả thi về thương mại. Ông Vance cho rằng nhu cầu lớn tại châu Á đối với khí đốt tự nhiên của Mỹ sẽ tạo thêm động lực để hai bên giải quyết các vấn đề còn tồn tại và thúc đẩy dự án.