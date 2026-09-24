Ông Huỳnh Phú Đạt giữ chức Phó trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu tại hội nghị, Phó cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng chúc mừng Thuế tỉnh Đắk Lắk được kiện toàn thêm một Phó trưởng Thuế tỉnh, đồng thời chúc mừng ông Huỳnh Phú Đạt được cấp ủy, tập thể lãnh đạo Thuế tỉnh tín nhiệm và được Tỉnh ủy, cấp ủy, lãnh đạo Cục Thuế tin tưởng giao nhiệm vụ trên cương vị mới.

Theo ông Vũ Chí Hùng, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Thuế tỉnh Đắk Lắk được thực hiện trong bối cảnh ngành Thuế tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng trao quyết định cho Phó trưởng thuế Đắk Lắk Huỳnh Phú Đạt.

Thuế tỉnh Đắk Lắk được tổ chức lại trên cơ sở Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk và Cục Thuế tỉnh Phú Yên trước đây, hiện gồm 10 phòng và 11 Thuế cơ sở, quản lý địa bàn có quy mô kinh tế tương đối lớn, diện tích đứng thứ 3 cả nước với 102 xã, phường.

“Địa bàn quản lý rộng, điều kiện kết nối giao thông tới một số xã còn khó khăn, trong khi khoảng 31-34% dân số của tỉnh là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh đó, việc bổ sung, kiện toàn kịp thời đội ngũ lãnh đạo Thuế tỉnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành, bảo đảm tính kế thừa, liên tục và thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ”, Phó cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh.

Việc bổ sung Phó trưởng Thuế tỉnh được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Thuế tỉnh Đắk Lắk. Tập thể lãnh đạo và Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế đã thống nhất báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt bổ sung một Phó trưởng Thuế tỉnh từ nguồn công chức đã được quy hoạch.

Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng đề nghị Trưởng Thuế tỉnh và tập thể lãnh đạo tiếp tục quan tâm, phân công, hướng dẫn, tạo điều kiện để ông Huỳnh Phú Đạt nhanh chóng tiếp cận công việc; lãnh đạo các phòng, Thuế cơ sở và toàn thể công chức phối hợp, ủng hộ để Phó Trưởng Thuế tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Phú Đạt cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Cục Thuế và tập thể Thuế tỉnh Đắk Lắk, đồng thời cho biết đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn.

“Trên cương vị mới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy kinh nghiệm công tác, chủ động nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ được giao; đồng thời giữ gìn tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo và công chức trong đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý thuế và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn”, ông Huỳnh Phú Đạt nhấn mạnh.