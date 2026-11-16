Ông Huỳnh Minh Khởi làm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Đức Thái trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Minh Khởi.

Tại buổi lễ công bố quyết định, chiều 16/11, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Đức Thái, trao quyết định bổ nhiệm cho ông Huỳnh Minh Khởi.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó Viện trưởng Huỳnh Minh Khởi, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Đức Thái đề nghị ông Huỳnh Minh Khởi phát huy kinh nghiệm, năng lực, nhanh chóng tiếp cận công việc mới; cùng tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Đức Thái phát biểu giao nhiệm vụ.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng yêu cầu chú trọng chuyển đổi số trong toàn ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát có bản lĩnh, năng lực, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.