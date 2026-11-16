Ông Huỳnh Minh Khởi làm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang
Ông Huỳnh Minh Khởi, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng Công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, thời hạn 5 năm.
Tại buổi lễ công bố quyết định, chiều 16/11, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Đức Thái, trao quyết định bổ nhiệm cho ông Huỳnh Minh Khởi.
Giao nhiệm vụ cho tân Phó Viện trưởng Huỳnh Minh Khởi, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Đức Thái đề nghị ông Huỳnh Minh Khởi phát huy kinh nghiệm, năng lực, nhanh chóng tiếp cận công việc mới; cùng tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng yêu cầu chú trọng chuyển đổi số trong toàn ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát có bản lĩnh, năng lực, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ong-huynh-minh-khoi-lam-pho-vien-truong-vien-kiem-sat-nhan-dan-tinh-an-giang-a502629.html