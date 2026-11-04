Ông Hoàng Quốc Thưởng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố; Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Hoàng Quốc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, cơ quan Thành ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị công bố các quyết định

Theo Quyết định số 694-QĐ/TU ngày 3.11.2026, ông Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Theo Quyết định số 693-QĐ/TU ngày 3.11.2026, Ban Thường vụ Thành ủy phân công, điều động và chỉ định ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp chúc mừng ông Hoàng Quốc Thưởng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Cũng tại buổi công bố các quyết định, ông Trần Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyên Giáp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề TP. Hải Phòng.

Ông Lê Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề TP. Hải Phòng.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Sỹ Hiệp khẳng định các cán bộ nhận nhiệm vụ đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kinh qua nhiều vị trí công tác. Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các cán bộ tại các cơ quan, đơn vị mà các đồng chí đã công tác.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm công tác; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu tại buổi lễ nhận nhiệm vụ mới

Đối với phường Đông Hải, địa bàn có nhiều dư địa phát triển, nhiều dự án quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ông Nguyễn Quang Phúc nhanh chóng nắm bắt tình hình, cùng tập thể cấp ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Nhấn mạnh vai trò của Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan tham mưu chiến lược của Thành ủy trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ông Hoàng Quốc Thưởng cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu; triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và các nghị quyết chiến lược của thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác truyền thông chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thành phố triển khai nhiều chủ trương, dự án lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Công tác tuyên truyền cần giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của các chủ trương, dự án và lợi ích mà các dự án mang lại, qua đó tạo sự đồng tình, ủng hộ trong quá trình thực hiện.

Đối với các cán bộ nhận nhiệm vụ tại Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị phát huy kinh nghiệm công tác ở địa phương, chủ động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách; phát hiện những bất cập, vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh để tham mưu, đề xuất trực tiếp với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. Các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp nhận cán bộ cần quan tâm, giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí sớm nắm bắt công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện các cán bộ nhận quyết định, ông Hoàng Quốc Thưởng, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Nhận nhiệm vụ mới là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu.