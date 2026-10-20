Ông Hoàng Quốc Cường được giao quyền Chủ tịch UBND xã Phú Cát

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Cát Đàm Công Lợi trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao quyền Chủ tịch UBND xã Phú Cát cho đồng chí Hoàng Quốc Cường. Ảnh: Nguyễn Lộc

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 5866/QĐ-UBND ngày 19-10-2026 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc giao quyền Chủ tịch UBND xã Phú Cát đối với đồng chí Hoàng Quốc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã. Theo quyết định, đồng chí Hoàng Quốc Cường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND xã cho đến khi HĐND xã bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đàm Công Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chúc mừng đồng chí Hoàng Quốc Cường được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo UBND xã.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã; tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Quốc Cường, quyền Chủ tịch UBND xã Phú Cát trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo xã; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể UBND xã giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2026, khi khối lượng công việc còn lớn, yêu cầu đặt ra ngày càng cao, đồng chí Hoàng Quốc Cường xác định sẽ tập trung cùng tập thể UBND xã rà soát tiến độ, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; đề cao trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị, bảo đảm giải quyết công việc đúng tiến độ, đúng quy định và sát với tình hình thực tiễn địa phương.

Trên cương vị mới, đồng chí khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Việc công bố quyết định giao quyền Chủ tịch UBND xã góp phần bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương được liên tục, thống nhất; tạo cơ sở để UBND xã Phú Cát tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.