'Ông hoàng phim tình cảm' Jo Jung Suk thường xuyên bị vợ mắng

Mới đây, Jo Jung Suk mới đây khiến khán giả thích thú khi tiết lộ một câu chuyện đời thường liên quan đến bà xã Gummy. Qua chia sẻ hài hước của nam diễn viên, cuộc hôn nhân kín tiếng nhưng đầy gần gũi của cặp đôi tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Cụ thể, trên kênh YouTube của Jo Jung Suk đã đăng tải một đoạn video của nam diễn viên và Yoo Yeon Seok. Hai nam diễn viên cùng trò chuyện và nhắc đến những câu chuyện xoay quanh công việc diễn xuất, trong đó có bộ phim mới thuộc thể loại tâm lý - giật gân mà Yoo Yeon Seok tham gia.

Jo Jung Suk trong cuộc trò chuyện cùng Yoo Yeon Seok.

Khi nói về những biểu hiện thường xuất hiện ở một người đang nói dối, Yoo Yeon Seok cho rằng chỉ cần quan sát ánh mắt và một số hành động nhỏ cũng có thể nhận ra. Nam diễn viên sau đó hài hước nhắc đến người bạn thân Jo Jung Suk, cho rằng đàn anh thường có những biểu hiện như chạm vào mặt, chạm vào mũi hoặc nuốt nước bọt.

Trước lời trêu chọc này, Jo Jung Suk thẳng thắn thừa nhận anh thực sự không giỏi nói dối. Nam diễn viên cho biết mỗi khi nói dối, mọi chuyện thường dễ dàng thể hiện ra ngoài nên anh dần trở thành người không thích làm điều này.

"Thật ra tôi nói dối là bị lộ ngay nên không thể nói dối được và tôi cũng ghét nói dối. Ngay cả lời nói dối thiện ý, tôi cũng không thích. Tôi thường nói hết mọi chuyện từ đầu, nếu có bị mắng thì cứ nói trước rồi chịu mắng sau", Jo Jung Suk chia sẻ.

Tuy nhiên, câu nói khiến khán giả bật cười nhất lại xuất hiện khi Yoo Yeon Seok đặt câu hỏi nam diễn viên thường bị ai mắng. Jo Jung Suk lập tức đáp lại bằng câu nói đầy ẩn ý: "Ai nữa chứ?", qua đó gián tiếp nhắc đến bà xã Gummy.

Dù không gọi trực tiếp tên vợ, màn đối đáp ngắn ngủi của Jo Jung Suk vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả thích thú trước cách nam diễn viên tiết lộ một lát cắt rất đời thường trong cuộc sống hôn nhân.

Jo Jung Suk hài hước tiết lộ anh thường xuyên bị vợ mắng.

Jo Jung Suk và ca sĩ Gummy là một trong những cặp đôi được yêu mến của làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai kết hôn vào năm 2018 sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Đến năm 2020, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng, mở ra một chặng đường mới trong cuộc sống gia đình.

Đầu năm nay, Jo Jung Suk và Gummy tiếp tục đón con gái thứ hai, chính thức trở thành cha mẹ của hai cô con gái. Dù đều hoạt động trong lĩnh vực giải trí và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Jo Jung Suk cùng Gummy vẫn khá kín tiếng về đời tư, hiếm khi chia sẻ quá nhiều thông tin về các con.

Chính vì vậy, mỗi lần Jo Jung Suk nhắc đến bà xã trước công chúng đều nhận được sự quan tâm. Câu chuyện nam diễn viên hài hước thừa nhận mình có thể bị vợ mắng không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn cho thấy một hình ảnh rất khác của ngôi sao nổi tiếng khi trở về với cuộc sống gia đình gần gũi, giản dị và đầy màu sắc đời thường.