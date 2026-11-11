Ông Hoàng Nguyên Dinh làm Tổ trưởng kết nối giao thông TP.HCM - Đồng Nai

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký Quyết định kiện toàn Tổ Công tác kết nối giao thông vùng giữa TP.HCM và TP Đồng Nai.

Theo quyết định, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, làm Tổ trưởng Tổ Công tác. Ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai, làm Tổ phó.

Các thành viên thuộc TP.HCM gồm ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Vĩnh Toàn, Phó giám đốc Sở Xây dựng; ông Ngô Hoàng Minh, Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Lê Anh Tú, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Cầu Đồng Nai nối phường Trấn Biên (Đồng Nai) với phường Đông Hòa (TP.HCM). Năm 2008, cầu mới bằng bêtông cốt thép được xây dựng.

Ngoài ra, Tổ Công tác có sự tham gia của ông Bùi Anh Huấn, Phó trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị; ông Từ Phương Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; ông Lê Ngọc Hùng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Về phía TP. Đồng Nai, các thành viên gồm ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Dương Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Anh Tú, Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Diệp Trường Vũ, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Chủ tịch UBND các phường, xã thuộc TP.HCM và TP. Đồng Nai có liên quan đến các công trình, dự án kết nối vùng giữa hai địa phương cũng tham gia Tổ Công tác theo nội dung, phạm vi công việc có liên quan.

Theo quyết định, kinh phí hoạt động của Tổ Công tác được bảo đảm từ nguồn kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia, theo phân cấp ngân sách và quy định pháp luật hiện hành.

Trong quá trình hoạt động, nếu có thay đổi về nhân sự, cơ cấu tổ chức hoặc phát sinh yêu cầu điều chỉnh, bổ sung thành viên, Sở Xây dựng TP.HCM được giao chủ trì rà soát, tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.