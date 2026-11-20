Sáng 20/11, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình hợp nhất, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức Hội.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2026–2031.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Kiện toàn tổ chức, tăng cường kết nối và bồi dưỡng nghiệp vụ

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, nhấn mạnh đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo địa phương. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bầu Ban Chấp hành khóa mới đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Ông cho biết, trong thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam và phối hợp của các cơ quan, đơn vị, hoạt động của Hội từng bước đi vào ổn định, có nhiều đổi mới và đạt kết quả tích cực.

Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020–2025, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, phát biểu khai mạc Đại hội.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp được chú trọng gắn với nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên. Hội duy trì các hoạt động tập huấn, giao lưu, sáng tác thực tế; vận động hội viên tham gia các giải báo chí của Trung ương và địa phương. Giải báo chí Nguyễn Văn Linh tiếp tục được tổ chức, từng bước nâng cao chất lượng, khuyến khích người làm báo đầu tư cho những tác phẩm có chiều sâu, bám sát thực tiễn.

Cùng với hoạt động nghiệp vụ, công tác thông tin, tuyên truyền và kết nối hội viên được duy trì thông qua Đặc san và Trang thông tin điện tử Người làm báo Hưng Yên. Các hoạt động hướng tới hội viên góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong đội ngũ những người làm báo.

Tuy nhiên, ông Hoàng Minh Sơn cũng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động Hội vẫn còn những hạn chế: chất lượng hoạt động giữa các chi hội chưa đồng đều; việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức có mặt còn chậm; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu và ứng dụng công nghệ số cần được tăng cường. Đây là những vấn đề đặt ra đối với Ban Chấp hành khóa mới, nhất là trong bối cảnh quy mô hội viên và phạm vi hoạt động của Hội đã thay đổi sau hợp nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Ông Hoàng Minh Sơn cho rằng, báo chí đang chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông tạo ra những thay đổi sâu sắc trong quy trình sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Điều này đòi hỏi người làm báo không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp mà còn phải liên tục cập nhật công nghệ, nâng cao kỹ năng và năng lực sáng tạo.

Với gần 300 hội viên, việc tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng, lĩnh vực chuyên môn sẽ là một trong những yêu cầu quan trọng đối với Hội trong nhiệm kỳ mới.

"Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Nhân văn - Hiện đại”, Đại hội lần thứ I hướng tới xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tạo môi trường để người làm báo nâng cao trình độ, phát huy năng lực sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh", ông Sơn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Bình phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên lần thứ I.

Trong bối cảnh Hưng Yên bước vào giai đoạn phát triển mới, ông Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Với không gian rộng hơn và dư địa lớn hơn, tỉnh đang đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển công nghiệp, đô thị, nông nghiệp hiện đại, thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng chiến lược.

"Báo chí cần bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời những chuyển động của địa phương, phát hiện nhân tố mới, mô hình hay, đồng thời thẳng thắn chỉ ra khó khăn, bất cập trên tinh thần xây dựng, có căn cứ và đề xuất giải pháp", ông Trần Quốc Bình yêu cầu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Nhà báo tỉnh xác định mỗi năm một số đề tài lớn của địa phương, gắn hỗ trợ sáng tạo với chất lượng tác phẩm, thay vì dàn trải. Trọng tâm là tạo ra những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh được các vấn đề lớn và những chuyển động trong đời sống, con người Hưng Yên; qua đó nâng cao uy tín Giải báo chí Nguyễn Văn Linh và phấn đấu có thêm tác phẩm đạt giải cao ở cấp quốc gia.

Một nội dung được ông Bình đặc biệt lưu ý là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong phối hợp với báo chí. Các cơ quan cần chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch; tăng cường đối thoại, bảo đảm quyền tác nghiệp hợp pháp của nhà báo, tạo điều kiện để báo chí thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội. Cùng với đó, cần nghiên cứu bố trí nguồn lực theo quy định và khả năng ngân sách, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội và các cơ quan báo chí.

Đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031.

Tăng sức phát hiện và phản biện, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của Ban Chấp hành lâm thời, Thường trực Hội và hội viên trong việc ổn định tổ chức, duy trì hoạt động sau hợp nhất.

"Với gần 300 hội viên, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên đang sở hữu lực lượng quan trọng để tạo nên diện mạo báo chí địa phương trong giai đoạn phát triển mới", ông chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao những kết quả trong hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt là Giải báo chí Nguyễn Văn Linh. Qua 8 kỳ tổ chức, giải thưởng từng bước khẳng định uy tín, trở thành dấu ấn riêng của Hội Nhà báo tỉnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Các hoạt động tập huấn nghiệp vụ, hội thảo, đi thực tế sáng tác, Hội báo Xuân và chăm lo đời sống hội viên cũng góp phần tạo môi trường sinh hoạt nghề nghiệp, tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ người làm báo.

Không chỉ ghi dấu ấn tại địa phương, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên còn tích cực tham gia các hoạt động chung của Hội Nhà báo Việt Nam như Hội Báo toàn quốc, diễn đàn báo chí toàn quốc và các phong trào thể thao, văn nghệ. Ông nhấn mạnh: "Những đóng góp này góp phần khẳng định vị thế, sự gắn kết của Hội trong hoạt động chung của giới báo chí cả nước".

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục: hoạt động giữa các chi hội chưa đồng đều; chất lượng tác phẩm giữa các loại hình, đơn vị còn chênh lệch; tác phẩm điều tra, phản biện xã hội và những vấn đề khó, vấn đề mới chưa nhiều. Một số tác phẩm còn thiên về phản ánh sự kiện, thiếu chiều sâu phân tích và tính phát hiện. Đây là những vấn đề đòi hỏi tổ chức Hội phải có giải pháp cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong nhiệm kỳ mới.

Từ thực tiễn đó, ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, củng cố đoàn kết, gắn kết đội ngũ người làm báo hai địa phương sau hợp nhất, xây dựng tổ chức Hội thực sự là mái nhà chung, quan tâm đến quyền lợi chính đáng của hội viên.

Cùng với đó, Hội cần chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội. Mỗi nhà báo cần giữ vững bản lĩnh, trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật, đặt lợi ích của đất nước và Nhân dân lên trên hết, đồng thời nâng cao năng lực kiểm chứng, xử lý thông tin và giữ gìn uy tín nghề nghiệp.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Về hoạt động nghiệp vụ, cần tăng cường đổi mới, khuyến khích hội viên đầu tư vào các đề tài chuyên sâu, điều tra, phản biện xã hội và những vấn đề người dân quan tâm. Tác phẩm báo chí cần có thêm tính phát hiện, chiều sâu phân tích, tránh dừng lại ở việc phản ánh sự kiện.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động báo chí và công tác Hội; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu, sản xuất video, podcast và ứng dụng AI, gắn với yêu cầu kiểm chứng thông tin, bảo đảm bản quyền, an toàn dữ liệu và đạo đức nghề nghiệp.

Đối với Giải báo chí Nguyễn Văn Linh, ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị tiếp tục hoàn thiện điều lệ, cơ cấu thể loại và tiêu chí chấm giải, chú trọng nâng cao chất lượng tác phẩm, nâng cao uy tín của Giải.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Bình trao bảng vàng cho đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới.

Nhấn mạnh truyền thống báo chí Hưng Yên với dấu mốc tờ báo Bãi Sậy ra đời tháng 6/1943, ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm kế thừa của đội ngũ người làm báo hôm nay. Phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Nhân văn - Hiện đại” cần trở thành tinh thần hành động xuyên suốt của Ban Chấp hành khóa I và từng hội viên trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực và môi trường hoạt động để Hội hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời khẳng định Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Hội Nhà báo tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức hoạt động nghề nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 9 thành viên. Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới.