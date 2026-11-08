'Ông hoàng kinh dị' vẫn viết 3 tiếng mỗi ngày ở tuổi 79

Nhà văn Stephen King. Ảnh: TheGuardian.

Nhà văn chuyên viết truyện kinh dị nổi tiếng đã xuất hiện trên chương trình trò chuyện của đài ABC vào ngày 6/11. Stephen King, 79 tuổi, đến đó để quảng bá và thảo luận về cuốn tiểu thuyết giả tưởng mới của ông có tên Other Worlds Than These (tạm dịch: Những thế giới khác).

Trong thời gian tham gia chương trình The View, người dẫn chương trình Joy Behar đã hỏi Stephen: "Mỗi ngày ông viết bao nhiêu tiếng?" Stephen trả lời rằng ông viết "thường là ba tiếng mỗi ngày". Joy có vẻ ngạc nhiên và hỏi thêm: "Mỗi ngày? Bảy ngày một tuần?" Stephen xác nhận điều đó, giải thích rằng ông "phải giữ cho ý tưởng luôn mới mẻ".

Trước khi chương trình chuyển sang quảng cáo, nhà văn bất ngờ nói thêm về tuổi tác. "Ngoài ra, anh biết đấy, còn một điều nữa là..." Stephen nói. "Tôi không còn trẻ như xưa nữa. Tôi biết là trông tôi trẻ, nhưng thực ra thì không phải vậy".

"Và rồi, Chúa sẽ khiến tôi im lặng, nhưng hy vọng là không quá sớm", ông nói thêm.

Joy Behar phản ứng, đề nghị ông đừng nói như vậy. Một người dẫn khác, Ana Navarro, cho rằng sách của King sẽ sống mãi. Nhà văn đáp ông không biết điều đó có đúng hay không, đồng thời cảm ơn lời động viên.

Stephen King được bắt gặp đang đi bộ trong một lần hiếm hoi xuất hiện ở thành phố New York. Ảnh: MEGA.

Other Worlds Than These là tác phẩm khép lại bộ ba The Talisman (tạm dịch: Lá bùa), gắn với quá trình hợp tác giữa King và nhà văn Peter Straub. Straub qua đời năm 2022, thọ 79 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với USA Today hồi tháng 10, King nói ông cảm thấy nhẹ nhõm khi hoàn thành cuốn sách dài 704 trang. Tác phẩm đưa nhân vật Jack Sawyer trở lại, sau khi xuất hiện trong The Talisman năm 1984 và Black House (tạm dịch: Ngôi nhà đen) năm 2001.

Theo USA Today, King cũng đã hoàn thành Anything for Holly, tác phẩm tiếp theo về nhân vật điều tra viên Holly Gibney. Khi nói về việc khép lại câu chuyện của nhân vật, ông thừa nhận có chút hoài niệm.

Stephen King sinh năm 1947, được biết đến qua nhiều tác phẩm kinh dị như Carrie, The Shining và It (Gã hề ma quái). Nhiều cuốn sách của ông đã được chuyển thể thành phim điện ảnh hoặc truyền hình.