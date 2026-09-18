'Ông hoàng kinh dị' James Wan 'làm khó' Jessica Chastain, Nadech Kugimiya tái xuất sau đám cưới với Yaya Urassaya

Vai diễn thử thách của Jessica Chastain

Người mẹ khác - Other mommy chính thức tung trailer thứ hai, tiết lộ thêm những diễn biến mới xoay quanh Bela và thực thể bí ẩn mang hình hài giống mẹ cô bé. Bộ phim được sản xuất bởi James Wan và đạo diễn bởi Rob Savage. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị Incidents around the house của Josh Malerman, từng lọt danh sách sách bán chạy của New York Times năm 2024.

Đảm nhận vai kép Ursula và “Người mẹ khác” là Jessica Chastain. Cô là nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar với The eyes of Tammy Faye (2021). Nhà sản xuất James Wan đánh giá Jessica Chastain là “vũ khí bí mật”, góp phần tạo nên sức hút của bộ phim.

Đồng hành cùng Jessica Chastain là Jay Duplass trong vai cha của Bela. Đây là gương mặt quen thuộc của series Percy Jackson and the Olympians. Vào vai cô bé Bela là diễn viên trẻ Arabella Olivia Clark, từng góp mặt trong The Housemaid. Phim còn có sự tham gia của Dichen Lachman, Arian Moayed và Karen Allen...

Đạo diễn Rob Savage hé lộ mức độ “đáng sợ” khi tiết lộ bộ phim có khoảng 50 cú hù dọa (jump scare). Đồng thời, phim “chơi hết mọi chiêu trò” của thể loại kinh dị, từ cảm giác ám ảnh dai dẳng đến những trường đoạn cao trào.

Đáng chú ý, cảnh mở đầu của phim được giữ nguyên từ những trang đầu tiên trong tiểu thuyết gốc của Josh Malerman, ngay lập tức gieo cho người xem một cảm giác bất an và hé mở sự hiện diện của Người mẹ khác.

Nadech Kugimiya trở lại với Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh

Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh khai thác câu chuyện tiền truyện, diễn ra trước các sự kiện trong 3 phần phim trước. Phim đưa khán giả trở về thời điểm Yak (Nadech Kugimiya thủ vai) lần đầu gặp trung sĩ Paphan (Ongart Cheamcharoenpornkul thủ vai), khi cả hai cùng tham gia nhiệm vụ nguy hiểm nhằm tìm kiếm tiểu đội tình báo mất tích giữa khu rừng bí ẩn.

Dẫn đầu đội tìm kiếm tiến sâu vào rừng, Yak và trung sĩ Paphan bất ngờ chạm trán Hổ tinh, là sinh vật siêu nhiên mang hình hài mãnh thú, chuyên săn và ăn thịt người, đồng thời có khả năng biến hóa thành nhiều hình dạng để thao túng con mồi.

Trước mối đe dọa chưa từng đối mặt, cả hai buộc phải hợp tác chiến đấu và sinh tồn, đồng thời tìm ra bí mật ẩn sâu trong khu rừng trước khi trở thành những nạn nhân tiếp theo.

Nadech Kugimiya từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua loạt phim truyền hình nổi tiếng. Bên cạnh đó, anh còn nổi tiếng với chuyện tình yêu cùng người đẹp Yaya Urassaya. Đến nay, cả hai được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất showbiz Thái, không chỉ từ màn ảnh mà còn qua hành trình 15 năm bên nhau. Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya vừa có một “đám cưới thế kỷ” đẹp như mơ.

Sau đám cưới, nam diễn viên nhanh chóng trở lại màn ảnh rộng với Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh. Sở hữu vẻ ngoài gai góc, mạnh mẽ cùng cây súng luôn kề bên, Nadech Kugimiya tiếp tục mang đến một hình tượng mạnh mẽ của nhân vật này. Sự kết hợp giữa chất hành động và yếu tố siêu nhiên đầy đối lập góp phần mang đến “gia vị lạ” rất riêng cho "vũ trụ kinh dị" Tee Yod.

“Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2017” Liza Soberano chinh phục Hollywood

Từng là một trong những "ngôi sao" nổi bật của màn ảnh Philippines, Liza Soberano quyết định thử sức tại Hollywood và từng bước mở rộng sự nghiệp quốc tế. Cô được TC Candler bình chọn là "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" vào năm 2017.

Hành trình này đưa cô đến với Hòn đảo lãng quên. Đây là tác phẩm hoạt hình mới nhất của Dreamworks, đã từng làm nên thành công của Bí kíp luyện rồng, Nhóc Trùm, Gia đình Croods…

Trong Hòn đảo lãng quên, Liza Soberano lồng tiếng cho Raissa, cô gái có tình bạn thân thiết với Jo (H.E.R.) từ những năm tiểu học. Khi cả hai vừa tốt nghiệp trung học và chuẩn bị bước sang những chặng đường khác nhau, họ quyết định dành đêm cuối cùng bên nhau. Thế nhưng, một cánh cổng bí ẩn bất ngờ đưa Jo và Raissa đến hòn đảo thần thoại Nakali, nơi sinh sống của các sinh vật kỳ bí ngỡ như chỉ xuất hiện trong lời kể của ông bà.

Để tìm được đường trở về, cả hai phải đối mặt với một cái giá nghiệt ngã: Đánh đổi toàn bộ ký ức về nhau. Từ đó, họ buộc phải chạy đua với thời gian, trước khi ký ức về tình bạn từng gắn bó suốt nhiều năm hoàn toàn biến mất.

Chia sẻ về dự án này, Liza Soberano cho biết có thể chạm tới cảm xúc của nhân vật một cách tự nhiên: “Mang đậm sắc thái văn hoá truyền thống, phim mang lại cho tôi cảm giác như thể, đó là cuộc sống của chính mình và của mọi người mà tôi yêu quý. Khi thực hiện những phân cảnh xúc động, tôi có thể hoá thân vào nhân vật của mình một cách tự nhiên vì những khoảnh khắc đó đều xuất phát từ những ký ức có thật".

Điều khiến "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" xúc động hơn cả là việc được góp mặt trong một dự án Hollywood tôn vinh chính di sản văn hóa của đất nước Philippines. Để xây dựng mối quan hệ tự nhiên giữa hai nhân vật, H.E.R. và Soberano thường xuyên thu âm cùng nhau, qua đó tìm được nhịp điệu và nguồn năng lượng phù hợp cho tình bạn của Jo và Raissa.

Liza Soberano nhận xét, H.E.R. mang đến cho Jo sự tinh nghịch và nguồn năng lượng tích cực, giúp những màn tương tác giữa cả hai trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ và tạo nên nhiều khoảnh khắc gần như kỳ diệu trong phòng thu.