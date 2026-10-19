Ông Hoàng Đăng Thúy ở Bắc Ninh chuyển 220 triệu đồng vào tài khoản anh Phạm Văn Định tại Thanh Hóa, công an vào cuộc xác minh

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 12/10, do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, ông Hoàng Đăng Thúy (sinh năm 1969), trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh đã chuyển nhầm số tiền 220 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của anh Phạm Văn Định (sinh năm 1982), trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi phát hiện khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản mà không rõ nguồn gốc, anh Phạm Văn Định đã chủ động đến Công an xã Vạn Lộc trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển tiền để hoàn trả tài sản.

Ông Hoàng Đăng Thúy đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an xã Vạn Lộc và anh Phạm Văn Định - Ảnh: Công an Thanh Hoá

Tiếp nhận thông tin, chỉ huy Công an xã Vạn Lộc đã phân công cán bộ nhanh chóng xác minh, giải quyết vụ việc. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, cán bộ Công an xã Vạn Lộc đã phối hợp với Công an xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, xác minh thông tin, làm rõ người chuyển nhầm tiền, đồng thời hỗ trợ các thủ tục cần thiết để việc hoàn trả tài sản được thực hiện an toàn, đúng quy định.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của lực lượng Công an cùng tinh thần trung thực của anh Phạm Văn Định, toàn bộ số tiền 220 triệu đồng đã được hoàn trả đầy đủ cho ông Hoàng Đăng Thúy.

Cảm kích trước nghĩa cử của anh Định và tinh thần trách nhiệm của cán bộ Công an, ngày 15/10, ông Hoàng Đăng Thúy đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an xã Vạn Lộc và anh Phạm Văn Định.

Trong thư, ông bày tỏ sự trân trọng đối với hành động trung thực của anh Định và sự tận tình, trách nhiệm của lực lượng Công an trong quá trình xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Việc kịp thời xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại tài sản không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân mà còn thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ Công an cơ sở, góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong đời sống xã hội, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.