Ông Hồ Sỹ Hùng thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hôm nay, ngày 13/11/2026, ngày làm việc thứ 25, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đây là ngày làm việc cuối cùng của Đợt 1, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc buổi chiều, (từ 14h00 đến 14h10) dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung này với tỉ lệ 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Từ 14h10 đến 14h30, dưới sự chủ tọa và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 ngày 13/11/2026 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.