Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Romania tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026–2031. Tham dự có bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; bà Cristina Romila, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành liên quan cùng hơn 150 đại biểu là hội viên Hội.

Quang cảnh diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam – Romania lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Đổi mới hoạt động, mở rộng kết nối hợp tác

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Romania khóa VIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên. Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Romania khóa VII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Romania khóa VII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ba Phó Chủ tịch Hội được bầu gồm các ông: Phạm Bá Thịnh, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Hoàng Trung Du, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VISCO; Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Romania Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ 2021–2026, Hội duy trì các hoạt động giao lưu hữu nghị, tổ chức đoàn thăm và làm việc tại Romania; hỗ trợ các đoàn cựu lưu học sinh trở lại thăm trường, thầy cô và bạn bè. Hội cũng đón tiếp các đoàn doanh nghiệp, nghệ thuật dân gian Romania, đại diện Hội Hữu nghị Romania – Việt Nam Bông Sen cùng nhiều đối tác sang Việt Nam.

Thông qua mạng lưới hội viên và bạn bè tại Romania, Hội hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác, quảng bá tiềm năng hợp tác. Các hoạt động này góp phần mở rộng quan hệ trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trong giáo dục – đào tạo, Hội thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo hai nước, trong đó có hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với các trường đại học lớn của Romania; hỗ trợ tìm hiểu cơ hội nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Giang đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Romania. Bà bày tỏ tin tưởng Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” và Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể của Hội.

Tiếp nối tình hữu nghị qua các thế hệ

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội cũng tổ chức chương trình gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 35 năm thành lập (9/11/1991 – 9/11/2026) và chào mừng 108 năm Quốc khánh Romania (1/12/1918 – 1/12/2026).

Tại chương trình này, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh những đóng góp bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và hội viên trong 35 năm xây dựng, phát triển Hội. Các hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn đã góp phần duy trì sự gắn bó giữa những người Việt Nam từng học tập, công tác tại Romania với đất nước và nhân dân Romania.

Theo ông, hơn 4.000 người Việt Nam từng học tập, nghiên cứu và trưởng thành tại Romania là nguồn lực quan trọng cho quan hệ hai nước. Khi trở về, họ mang theo kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cùng sự hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa và những tình bạn được vun đắp qua nhiều năm.

“Hoạt động của Hội không chỉ dừng lại ở việc duy trì những tình cảm tốt đẹp trong quá khứ mà còn phải góp phần tạo dựng những cơ hội hợp tác mới cho hiện tại và tương lai”, ông Hồ Quang Lợi khẳng định.

Trong giai đoạn tới, Hội chú trọng kết nối doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và địa phương; phát huy vai trò của chuyên gia, nhà khoa học để thúc đẩy các chương trình, dự án cụ thể. Việc mở rộng mạng lưới hội viên, thu hút thế hệ trẻ và ứng dụng công nghệ số cũng được xác định là những nhiệm vụ quan trọng.

Bà Cristina Romila, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam.

Đại sứ Cristina Romila đánh giá tình hữu nghị Romania – Việt Nam có nền tảng lịch sử sâu sắc, được xây dựng trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Bên cạnh đối thoại chính trị và hợp tác kinh tế, những trải nghiệm, ký ức chung của nhiều thế hệ đã tạo nên sự gắn kết bền vững giữa nhân dân hai nước.

Bà đặc biệt ghi nhận vai trò của cộng đồng cựu lưu học sinh Việt Nam tại Romania. Sau khi trở về đóng góp cho đất nước, nhiều người vẫn giữ liên hệ với trường học, thầy cô và bạn bè, trở thành cầu nối trong các hoạt động hợp tác.

“Quý vị là những nhịp cầu kết nối sống động giữa hai dân tộc, và những đóng góp của quý vị có ý nghĩa vô cùng quý báu”, Đại sứ bày tỏ.

Về triển vọng quan hệ song phương, bà Cristina Romila cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng trong thương mại, đầu tư, giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, nông nghiệp, năng lượng và du lịch. Bà đề nghị tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, đồng thời tạo thêm cơ hội để thanh niên hai nước tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ và đời sống của nhau.

Chúc mừng thành công Đại hội lần thứ VIII, Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Romania sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Hội triển khai những sáng kiến mới, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống phát triển ngày càng thực chất.