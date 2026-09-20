Ông Hầu Văn Sinh hơn 22 năm gắn trách nhiệm với cộng đồng

Gần dân, sát dân để công tác dân vận đi vào thực chất

Sinh năm 1966, ông Hầu Văn Sinh được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn 14 từ năm 2004. Năm 2007, ông được kết nạp vào Đảng. Hiện ông là Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi và người uy tín thôn 14. Ở mỗi cương vị, ông đều xác định việc gắn bó với Nhân dân, phát huy vai trò nêu gương và vận động bà con là nhiệm vụ quan trọng.

Nghe ông Sinh và chính quyền địa phương vận động, người dân hiến đất cùng Nhà nước làm đường vào thôn 14, xã Nam Dong ngày càng khang trang, sạch, đẹp

Theo ông Hầu Văn Sinh, công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì và phù hợp với từng hoàn cảnh. Người làm dân vận không chỉ tuyên truyền bằng lời nói mà cần thể hiện bằng những việc làm thiết thực để bà con thấy hiệu quả, từ đó tin tưởng và làm theo.

Hằng ngày, ông thường xuyên đến từng hộ gia đình, gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua đó, ông tuyên truyền để bà con hiểu các chủ trương, chính sách; vận động người dân tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Một trong những vấn đề ông đặc biệt quan tâm là vận động bà con nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo, nhất là những lời hứa hẹn về việc làm, thu nhập cao hoặc cuộc sống giàu sang ở nước ngoài.

Ông Hầu Văn Sinh, người uy tín thôn 14, xã Nam Dong (bên phải) trao đổi, nắm bắt tình hình đời sống người dân trong thôn

Cuối năm 2023, dù đã được tuyên truyền, vận động, nhưng có 4 hộ dân ở thôn 14 vẫn rời địa phương, vượt biên sang Lào rồi sang Thái Lan. Ông Sinh từng phân tích để bà con hiểu việc ra nước ngoài không theo con đường hợp pháp tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, do thiếu thông tin và tin vào những lời dụ dỗ trên mạng xã hội, một số người vẫn quyết định rời quê hương.

Thực tế tại nơi đất khách khiến các gia đình gặp nhiều khó khăn. Không biết tiếng nước ngoài, không có việc làm ổn định, chưa quen môi trường sống, trong khi số tiền mang theo dần cạn kiệt, những người từng hi vọng tìm được cuộc sống tốt đẹp hơn lại mong muốn trở về quê hương.

Đầu năm 2024, 2 trong số 4 hộ trên đã trở về thôn 14. Sau khi trở về, các gia đình được chính quyền địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền làm nhà. Ông Hầu Văn Sinh cùng bà con trong thôn góp công, góp sức giúp các gia đình dựng lại nhà, từng bước ổn định cuộc sống.

Theo ông Sinh, hỗ trợ người trở về không chỉ là giúp có mái nhà hay ngày công lao động, mà quan trọng là giúp các gia đình ổn định tư tưởng, yên tâm lao động, sản xuất và làm lại cuộc sống.

Anh D, V. Ph., theo cám dỗ từ bỏ quê hương sang Thái Lan rồi trở về cho biết, số tiền mang theo sử dụng trong thời gian ngắn rồi cũng hết, tiếng thì không biết nên không tìm được việc làm, cuộc sống càng thêm chật vật. Từ trải nghiệm thực tế, anh mong những người có ý định ra nước ngoài bằng con đường không chính thức cần cảnh giác, không tin vào những lời hứa hẹn thiếu căn cứ.

Những câu chuyện thực tế này giúp ông Sinh tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nâng cao cảnh giác, không nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo và chủ động tìm hiểu thông tin trước những quyết định liên quan đến cuộc sống.

Phát huy vai trò người uy tín, xây dựng cộng đồng đoàn kết

Bên cạnh công tác tuyên truyền, ông Hầu Văn Sinh còn phát huy vai trò người uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết tại thôn 14. Ông vận động bà con giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế và hỗ trợ những hộ còn khó khăn.

Người dân thôn 14, xã Nam Dong đoàn kết giúp đỡ nhau thu hoạch nông sản, phơi lúa

Theo ông Sinh, để đời sống người dân được nâng lên, mỗi gia đình cần chủ động lao động, sản xuất; đồng thời cộng đồng phải đoàn kết, tương trợ nhau. Từ đó, ông tích cực vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, góp sức xây dựng đời sống mới.

Chị Dương Thị Chinh, thôn 14, cho biết, ông Sinh là người nhiệt tình, thường xuyên nhắc nhở bà con đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất để từng bước nâng cao đời sống.

Gia đình ông Sinh còn là tấm gương lao động, sản xuất giỏi tại địa phương với khoảng 4 ha đất sản xuất lúa, ngô… mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Đối với những vấn đề phát sinh trong cộng đồng, ông Sinh chủ động nắm bắt tình hình, gặp gỡ người dân và phối hợp với các lực lượng ở cơ sở để tuyên truyền, vận động, góp phần hạn chế những tác động tiêu cực và củng cố đoàn kết trong thôn.

Không chỉ vận động phát triển kinh tế, ông Sinh còn chú trọng giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết giữa các gia đình và quan tâm những hộ khó khăn. Khi người dân đồng lòng, các công việc chung của thôn được triển khai thuận lợi hơn.

Hiện nay, thôn 14 có 280 hộ, gần 2.000 nhân khẩu; hộ nghèo còn 20 hộ. Cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân, công tác tuyên truyền, vận động được duy trì thường xuyên, góp phần giúp đời sống bà con ngày càng ổn định. Người dân tích cực lao động, sản xuất, chủ động phát triển kinh tế gia đình và tham gia các phong trào tại địa phương.

Khi người dân tin tưởng và đồng thuận, những công việc chung của thôn sẽ thuận lợi hơn. Ông Hầu Văn Sinh, người uy tín thôn 14, xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng

Hơn 20 năm kể từ khi được bầu làm trưởng thôn, ông Hầu Văn Sinh vẫn gắn bó với công việc ở cơ sở. Từ cán bộ thôn, ông trở thành đảng viên, bí thư chi bộ, cán bộ hội người cao tuổi và người uy tín trong cộng đồng. Qua từng cương vị, ông tiếp tục tích lũy kinh nghiệm để làm tốt công tác dân vận.

Từ vận động bà con cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo đến phát triển kinh tế, hiến đất làm đường và giúp đỡ gia đình khó khăn, những việc làm của ông Sinh đều hướng đến xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định.

Ghi nhận những nỗ lực trong công tác, ông Hầu Văn Sinh được các cấp chính quyền tặng nhiều giấy khen, bằng khen

Ông Hầu Văn Sinh là một người cán bộ cần mẫn, luôn nêu cao và phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Với uy tín bản thân, ông luôn được người dân tín nhiệm, nghe theo. Ông Nguyễn Anh Tú, Bí thư Đảng ủy xã Nam Dong

Với sự tận tâm, trách nhiệm và gần gũi với Nhân dân, ông Hầu Văn Sinh tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, cán bộ hội và người uy tín trong đồng bào dân tộc Mông ở thôn 14, xã Nam Dong.

Những việc làm giản dị, thiết thực của ông góp phần củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết và đưa công tác dân vận ngày càng đi vào đời sống, cùng người dân xây dựng quê hương Nam Dong ngày càng phát triển.