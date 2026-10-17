Ðồng hành phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7 thăm bà con ở xã biên giới Quảng Trực

Ấm tình quân dân nơi biên giới

Từ tháng 7/2025 đến nay, các hoạt động hỗ trợ của Quân khu 7 tại Lâm Đồng được triển khai với nhiều hình thức, trong đó tập trung vào khu vực biên giới - nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống và còn nhiều khó khăn. Tại xã biên giới Quảng Trực, việc hỗ trợ xây dựng 60 căn nhà liền kề Chốt Dân quân biên giới là một trong những dấu ấn nổi bật. Với tổng kinh phí hơn 12,5 tỷ đồng, chương trình có sự tham gia đóng góp của nhiều nguồn lực, trong đó Quân khu 7 hỗ trợ 6,5 tỷ đồng, địa phương và các gia đình đối ứng 6 tỷ đồng. Những căn nhà mới không chỉ giúp các hộ dân có nơi ở kiên cố, ổn định mà còn tạo thêm điểm tựa để bà con yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với vùng biên.

Ngoài ra, sự quan tâm của Quân khu 7 với bà con DTTS ở vùng biên giới còn được nối tiếp bằng những hoạt động đồng hành, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn trong quá trình làm ăn, sinh sống. Cùng với đó, Quân khu 7 còn tổ chức các đợt khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà; hỗ trợ xây dựng đường giao thông, trường học và các công trình phục vụ dân sinh. Những hoạt động này góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho người dân vùng biên, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Quân khu 7 tặng quà cho bà con người đồng bào DTTS khó khăn ở xã Quảng Trực

Đồng hành bền bỉ với vùng khó

Không chỉ biên giới, sự có mặt bền bỉ của các đơn vị thuộc Quân khu 7 mà trực tiếp là Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng và Bộ CHQS tỉnh đã góp phần quan trọng tạo nên những đổi thay trong các vùng đồng bào DTTS. Trên vùng kinh tế - quốc phòng Bắc Lâm Đồng, Đoàn Kinh tế Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn rộng gần 120.000 ha, thuộc 6 xã khó khăn của khu vực Đam Rông, Lâm Hà và Di Linh. Nơi đây có gần 82.000 người sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm khoảng 57,3%; đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế.

Thượng tá Nguyễn Trọng Thúy - Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng cho biết, dưới sự chỉ đạo của Quân khu 7, đơn vị đã hoàn thành xây dựng, trao tặng 117 căn nhà tình nghĩa quân - dân; hỗ trợ 68 học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các công trình văn hóa, thể dục, thể thao và tổ chức hàng chục đợt khám bệnh, cấp thuốc cho Nhân dân.

Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng hỗ trợ con giống cho các hộ đồng bào DTTS

Đáng chú ý, trong hỗ trợ phát triển kinh tế, đơn vị không chỉ trao cây, con giống mà còn cử cán bộ, chiến sĩ đến từng gia đình khó khăn để hướng dẫn kỹ thuật, đồng hành với người dân trong quá trình sản xuất. Cách làm này giúp hoạt động hỗ trợ gắn với nhu cầu thực tế, đồng thời tạo điều kiện để người dân từng bước nâng cao khả năng tự tổ chức sản xuất, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng còn thực hiện các hoạt động nhằm phát triển dân trí, giữ gìn và bảo tồn những nét văn hóa tốt đẹp của các dân tộc và là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc của các dân tộc trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, từ năm 2019 đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức hơn 2.580 đợt tuyên truyền tập trung và lưu động; xây dựng, bàn giao 12 công trình văn hóa, thể thao phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại vùng đồng bào DTTS; xây dựng, trao tặng 122 căn nhà.

Cán bộ, chiến sĩ đồng hành hỗ trợ bà con phát triển kinh tế (ảnh tư liệu)

Trong những năm qua, hơn 315.500 ngày công của cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để giúp Nhân dân sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, làm cầu dân sinh, giếng nước sạch và vệ sinh môi trường. Lực lượng vũ trang tỉnh còn hỗ trợ hàng triệu cây, con giống; tổ chức hàng trăm đợt thăm hỏi, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.