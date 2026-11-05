Ðồng hành phát triển kinh tế tập thể

Tiếp sức cho HTX

Trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn nhiều hộ hoạt động riêng lẻ, quy mô nhỏ, khả năng tiếp cận thị trường và ứng dụng khoa học - công nghệ hạn chế. Vì vậy, phát triển HTX, THT không chỉ giúp nông dân tập hợp nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm mà còn tạo điều kiện tổ chức sản xuất đồng bộ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản.

Trong 9 tháng năm 2026, các cấp Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn thành lập mới 12 HTX, 47 THT, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 175. Bên cạnh đó, hội phối hợp tổ chức trên 235 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, vận động hỗ trợ con giống trị giá trên 2 tỷ đồng, góp phần nâng cao kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho hội viên.

Thành lập HTX đã khó, duy trì và phát triển hoạt động hiệu quả càng khó hơn. Nhiều đơn vị đang gặp trở ngại về vốn, năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu và đầu ra sản phẩm. Trước thực tế đó, Hội Nông dân tỉnh chú trọng khảo sát, nắm bắt tình hình tổ chức sản xuất, kinh doanh, liên kết tiêu thụ, chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử, cũng như ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của từng đơn vị.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, hội dự kiến lựa chọn 2 HTX để hỗ trợ chuẩn hoá hình ảnh sản phẩm, xây dựng video giới thiệu quy trình sản xuất, đăng ký mã số, mã vạch, thiết kế tem truy xuất nguồn gốc bằng mã QR; trang bị camera giám sát quy trình sản xuất, nhà xưởng, kho bãi và đóng gói.

“Những hỗ trợ này hướng đến nâng cao tính minh bạch, hoàn thiện thông tin sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Từ đó, giúp các HTX tiếp cận các kênh phân phối và sàn thương mại điện tử”, bà Tiêu Việt Tiên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết.

Bà Tiêu Việt Tiên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ hai từ trái sang), cùng đoàn khảo sát tìm hiểu hoạt động sản xuất tại HTX Nông nghiệp Khánh Lâm.

Cùng với khảo sát, Hội chú trọng kết nối, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận những mô hình sản xuất hiệu quả. Ðiển hình là tổ chức cho cán bộ và hội viên tham quan quy trình sản xuất sò huyết giống tại HTX Ðồng Tiến (xã Vĩnh Hậu). HTX hiện có 2 cơ sở sản xuất, với diện tích hơn 4 ha, trên 35 bể, mỗi năm cung ứng gần 8 tỷ con giống cho người nuôi nghêu trong và ngoài tỉnh. Tại đây, cán bộ, hội viên được tìm hiểu quy trình từ sinh sản đến ương nghêu, sò giống, về chất lượng, số lượng và khả năng cung ứng con giống, qua đó có thêm thông tin lựa chọn nguồn giống, cũng như nắm bắt nhu cầu thực tế để cân nhắc việc triển khai mô hình nuôi nghêu, sò.

Hỗ trợ KTTT phát triển bền vững

Không chỉ hỗ trợ tổ chức sản xuất, Hội Nông dân còn chú trọng đưa tiến bộ kỹ thuật vào các mô hình cụ thể. Tại phường Hiệp Thành, dự án ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất măng tây được triển khai tại HTX Nông nghiệp Lộc Tím Farm, với 11 hộ thành viên tham gia, diện tích 4,4 ha, tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Trong đó, Trung ương Hội Nông dân hỗ trợ trên 415 triệu đồng, phần còn lại do các hộ đối ứng.

Tham gia mô hình, các thành viên được hỗ trợ giống, chế phẩm sinh học, tập huấn kỹ thuật, từng bước áp dụng quy trình canh tác an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Ông Trần Trí Quang, thành viên HTX Nông nghiệp Lộc Tím Farm, cho biết: “Ðợt này, bà con được hỗ trợ chế phẩm sinh học để tăng cường sử dụng trong quá trình canh tác, hướng đến sản xuất măng tây sạch. Ðây là điều cần thiết để nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Công tác Nông dân (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) bàn giao giống vật tư cho các hộ tham gia dự án ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất măng tây được triển khai tại phường Hiệp Thành.

Bên cạnh hỗ trợ kỹ thuật, HTX còn liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho thành viên, với giá thu mua từ 50-65 ngàn đồng/kg, tuỳ loại. Theo ông Quang, cây măng tây đòi hỏi thời gian đầu tư, chăm sóc và sự kiên trì. Khi có HTX liên kết, bảo đảm đầu ra, người trồng yên tâm hơn. Qua đó cho thấy, việc gắn hỗ trợ kỹ thuật với tổ chức sản xuất và tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả, tính bền vững của mô hình.

Theo kế hoạch phát triển KTTT đến năm 2030, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 256 HTX và 768 THT trong lĩnh vực nông nghiệp; thu hút thêm 10% số hội viên nông dân tham gia các tổ chức KTTT. Ðồng thời, phấn đấu ít nhất 45% HTX nông nghiệp do Hội hỗ trợ thành lập tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác; 30% HTX nông nghiệp được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Ðể hiện thực hoá mục tiêu này, ông Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển KTTT; chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX. Trong đó, tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ. Các hoạt động hỗ trợ xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng phát triển của từng HTX.