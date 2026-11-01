Ông Hà Đức Hiếu dự chi 151 tỷ nâng sở hữu cổ phiếu DXG lên 1,22%

Sơ đồ giá cổ phiếu DXG trên TradingView.

Ông Hà Đức Hiếu thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Bluemarq Group (mã DXG-HOSE).

Theo đó, ông Hà Đức Hiếu - thành viên HĐQT DXG đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu DXG theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong thời gian từ ngày 2/11 đến 2/12/2026.

Nếu thành công, ông Hiếu sẽ tăng số lượng nắm giữ từ 471.997 cổ phiếu DXG, chiếm 0,04% vốn điều lệ lên gần 15,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,22% vốn.

Chốt phiên ngày 30/10, giá cổ phiếu DXG tăng 2,23% lên 10.100 đồng/cổ phiếu, do đó ông Hiếu phải chi hơn 151 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Về kết quả kinh doanh, công ty mẹ DXG ghi nhận lỗ sau thuế quý 3/2026 là 19,07 tỷ đồng, giảm lỗ 12,82 tỷ đồng (40,21%) so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía công ty, khoản lỗ phản ánh áp lực từ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12,44 tỷ đồng, lên 31,25 tỷ đồng. Doanh thu tài chính và lợi nhuận khác tăng, cùng với chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm, đã góp phần thu hẹp mức lỗ.

DXG cũng cho biết trong bối cảnh áp lực từ mặt bằng lãi suất vay mua nhà cao khiến người mua thận trọng hơn trong quyết định giao dịch, tạo thách thức cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Bất động sản; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2026 giảm so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu từ bán căn hộ, đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản giảm, làm lợi nhuận gộp giảm 270,07 tỷ đồng.

Đồng thời, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 13,74 tỷ đồng và 25,86 tỷ đồng. Mức giảm 106,63 tỷ đồng của chi phí bán hàng đã bù đắp một phần các tác động trên. Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2026 đạt 3,20 tỷ đồng, giảm 160,39 tỷ đồng (98,04%) so với mức 163,60 tỷ đồng cùng kỳ.

Mới đây, Chứng khoán Vietcap (VCSC) tiếp tục duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu DXG nhưng cũng đồng thời giảm 14% giá mục tiêu của cổ phiếu này xuống mức 14.600 đồng/cổ phiếu.

Theo VCSC sự sụt giảm của giá mục tiêu chủ yếu phản ánh mức giảm 25% đối với định giá mảng môi giới; việc VCSC điều chỉnh tiến độ doanh số bán bất động sản tại The Privé sang giai đoạn 2026–28 (so với dự báo trước đây là giai đoạn 2026–27), và lùi thời điểm mở bán dự kiến của Opal Luxury từ năm 2028 sang 2030; mức tăng 70 điểm cơ bản của WACC; việc VCSC chuyển phương pháp định giá từ 100% RNAV sang kết hợp 50:50 giữa RNAV và P/B mục tiêu; cùng với mức tăng của số dư nợ vay ròng tại cuối quý 2/2026.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 của công ty sẽ đạt 219 tỷ đồng (-5% YoY), chủ yếu nhờ hoạt động bàn giao backlog chưa ghi nhận doanh thu tại Gem Sky World (GSW), phần đóng góp từ mảng môi giới và mức tăng YoY của thu nhập tài chính.

Đối với năm 2027, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số sẽ tăng 8 lần lên mức 1,8 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ việc bắt đầu bàn giao The Privé theo kế hoạch và phần đóng góp cao hơn từ dự án GSW. VCSC cũng điều chỉnh giảm lần lượt 8%/3% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2026/27, chủ yếu do mức giảm của VCSC đối với dự báo doanh thu mảng môi giới.

Ngoài ra, VCSC dự báo doanh số bán bất động sản của DXG sẽ lần lượt đạt 8,0/7,3/9,0 nghìn tỷ đồng trong các năm 2026/27/28. Trong năm 2026, việc ghi nhận doanh số bán bất động sản dự kiến sẽ chủ yếu đến từ dự án The Privé (với doanh số bán từ đầu năm đến nay đã đạt khoảng 4,7 nghìn tỷ đồng).

Sang năm 2027, VCSC kỳ vọng các đóng góp chính sẽ chủ yếu đến từ việc tiếp tục ghi nhận thêm doanh số bán tại The Privé, cùng với việc mở bán lại GSW và mở bán dự án Ngọc Khánh (~1 ha, TP.HCM – Bình Dương cũ) và trong năm 2028, doanh số bán bất động sản của công ty dự kiến sẽ chủ yếu đến từ việc hoàn tất bán The Privé, tiếp tục bán GSW và Ngọc Khánh, cùng với việc mở bán Opal Cityview (~1 ha, TP.HCM – Bình Dương cũ).

Theo VCSC, DXG hiện sở hữu mức định giá tương đối hấp dẫn, với P/B dự phóng các năm 2026/27 lần lượt ở mức 1,1 lần và 0,9 lần (thấp hơn khoảng 21% và 30% so với P/B trung bình 5 năm của công ty là 1,34 lần), trong bối cảnh triển vọng lợi nhuận các năm 2027–28 của công ty tương đối rõ nét và VCSC cũng cho biết rủi ro là tiến độ mở bán các dự án mới diễn ra chậm hơn kỳ vọng.