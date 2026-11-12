Ðóng góp sức trẻ cho cộng đồng

Anh Ngân Đức Tiềm là một trong những thanh niên được tuyên dương gương thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu năm 2026.

Kiên trì tập hợp sức trẻ ở cơ sở

Là một trong những gương mặt được tuyên dương tại Liên hoan Thanh niên các dân tộc, tín đồ tôn giáo tỉnh Lâm Đồng năm 2026, anh Ngân Đức Tiềm (SN 1991), dân tộc Tày, hiện là Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Krông Nô, Chi hội trưởng Chi hội Liên hiệp Thanh niên thôn Exa. Từ năm 2022 tham gia công tác Đoàn, hội, anh luôn trăn trở làm sao tập hợp thanh niên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó của người trẻ với cộng đồng.

Anh Tiềm chia sẻ: “Tôi mong muốn ngày càng có nhiều thanh niên tham gia hoạt động chung, cùng đóng góp xây dựng thôn, xã. Muốn vận động được các bạn, trước hết mình phải gần gũi, lắng nghe và hiểu tâm tư của họ. Tôi mong thanh niên không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình mà còn quan tâm đến cộng đồng, cùng giữ gìn bản sắc văn hóa và vun đắp tình đoàn kết giữa các dân tộc”.

Thôn Exa có 323 hộ với 1.286 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 8 dân tộc cùng sinh sống. Trong khoảng 400 thanh niên từ 16 - 35 tuổi, nhiều người đi làm ăn xa, số khác bận rộn với sản xuất, phát triển kinh tế gia đình nên việc vận động tham gia phong trào không dễ dàng. Trước thực tế đó, anh Tiềm kiên trì gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt tâm tư và lựa chọn hoạt động phù hợp để thu hút thanh niên trên tinh thần tự nguyện. Đến nay, Chi hội duy trì khoảng 120 thanh niên tham gia hoạt động thường xuyên. Bên cạnh tổ chức sân chơi lành mạnh, rèn luyện kỹ năng cho thanh thiếu nhi, anh chú trọng vận động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Qua những hoạt động chung, thanh niên các dân tộc có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ, tăng cường hiểu biết và tương trợ lẫn nhau. Đây cũng là cách anh góp phần kết nối cộng đồng, vun đắp khối đại đoàn kết ngay từ khu dân cư.

Anh Ngân Đức Tiềm tham gia cùng tổ chức hỗ trợ bà con khó khăn.

Lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng

Không chỉ tập hợp thanh niên tham gia phong trào, anh Ngân Đức Tiềm còn tích cực kết nối các hoạt động an sinh xã hội. Thông qua tham gia các hoạt động của dự án ActionAid tại khu vực Tây Nguyên, anh góp phần hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số đơn thân, hộ nghèo và những nhóm yếu thế tiếp cận các nguồn lực cần thiết. Qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương trợ trong cộng đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, anh phối hợp với các trường học tuyên truyền, trang bị cho học sinh kỹ năng phòng, chống đuối nước, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Anh còn tham gia đội hình “Bình dân học vụ số”, Tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu.

Anh Lại Viết Công - Bí thư Đoàn xã Krông Nô cho biết: “Anh Ngân Đức Tiềm là cán bộ hội cơ sở trách nhiệm, sâu sát với cộng đồng. Không chỉ tích cực tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, anh còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường. Sự gương mẫu, gần gũi của anh góp phần khuyến khích thanh niên tham gia phong trào, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng”.

Từ những việc làm cụ thể, anh Tiềm đang góp phần phát huy vai trò thanh niên dân tộc thiểu số trong xây dựng quê hương, không chỉ là lực lượng xung kích phát triển kinh tế mà còn là cầu nối giữa các thế hệ, các dân tộc, cùng vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.