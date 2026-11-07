Ông Giang Văn Hiển làm Trưởng Thuế Đồng Tháp

Chiều 6/11, Cục Thuế tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Giang Văn Hiển giữ chức Trưởng Thuế Đồng Tháp.

Chúc mừng ông Giang Văn Hiển nhận nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đề nghị tân Trưởng Thuế Đồng Tháp nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, quán triệt các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, kế hoạch cụ thể, giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp cùng các sở, ngành phối hợp, hỗ trợ ngành Thuế hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành trao quyết định cho tân Trưởng Thuế Đồng Tháp Giang Văn Hiển.

Cục trưởng Cục Thuế cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quan tâm, phối hợp với ngành Thuế; đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt Thuế tỉnh Đồng Tháp phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Tài chính và Cục Thuế trong công tác kiện toàn bộ máy tại địa phương, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng tân Trưởng Thuế tỉnh sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm để cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu tự cân đối ngân sách vào giai đoạn 2028–2029 và sớm đạt mức tăng trưởng kinh tế hai chữ số, lãnh đạo tỉnh mong muốn tân Trưởng Thuế Đồng Tháp đổi mới phương thức hoạt động, chủ động tham mưu và triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh: “Cơ quan thuế có vai trò rất quan trọng trong công tác thu ngân sách địa phương. Với bề dày kinh nghiệm trong công tác của ông Giang Văn Hiển sẽ góp phần giúp địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu về thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sớm đạt mức tăng trưởng 2 con số”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Giang Văn Hiển tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế và UBND tỉnh, khẳng định sẽ rà soát các hạn chế để có giải pháp khắc phục. Ông cho biết ngay sau hội nghị, Cấp ủy và Ban Lãnh đạo sẽ họp xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và dài hạn.

Về các giải pháp cụ thể, tân Trưởng Thuế Đồng Tháp chỉ đạo các phòng và đơn vị cơ sở xây dựng phương án điều hành đến ngày 31/12, phân công nhiệm vụ chi tiết đến từng công chức và theo dõi tiến độ hằng tuần; rà soát từng dự án, khoản thu từ đất, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn; đồng thời tăng cường quản lý, phân loại nợ thuế để giao trách nhiệm xử lý cụ thể.

Ông Hiển khẳng định ngành Thuế tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm trung tâm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và vận hành theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả", quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026 và tạo đà cho năm 2027.

Sau khi kiện toàn, lãnh đạo Thuế Đồng Tháp gồm ông Giang Văn Hiển - Trưởng Thuế tỉnh và các Phó trưởng Thuế tỉnh: ông Đoàn Hữu Hiếu, ông Trần Văn Khoa, ông Nguyễn Quốc Sơn và ông Võ Tấn Tân.