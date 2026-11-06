Ông Giang Văn Hiển được bổ nhiệm làm Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp

Chiều 6/11, tại Đồng Tháp, Cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp. Theo quyết định, ông Giang Văn Hiển, Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) chúc mừng ông Giang Văn Hiển được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị tân Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, quán triệt các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trên cơ sở đó, ông Hiển cần chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp và kế hoạch cụ thể để Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ngành phối hợp, hỗ trợ ngành Thuế hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cục trưởng Cục Thuế cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp với ngành Thuế. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt Thuế tỉnh Đồng Tháp phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Tài chính, Cục Thuế trong công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ ngành Thuế tại địa phương. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng ông Giang Văn Hiển sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, địa phương đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2028-2029 có thể tự cân đối ngân sách. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi ngành Thuế phải nỗ lực và quyết liệt hơn trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, đồng thời cần sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Giang Văn Hiển nhận quyết định và hoa từ Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành. Ảnh: Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn tân Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp đổi mới phương thức hoạt động, chủ động tham mưu và triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách, góp phần thực hiện mục tiêu tài chính của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Giang Văn Hiển nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế và UBND tỉnh, đồng thời rà soát những hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Ngay sau hội nghị, ông Hiển cho biết sẽ làm việc với từng thành viên Ban lãnh đạo, yêu cầu các phòng và đơn vị cơ sở xây dựng phương án điều hành đến ngày 31/12. Phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, công chức và tổ chức theo dõi tiến độ hằng tuần.

Đối với các nguồn thu trọng điểm, tân Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ rà soát từng dự án, từng khoản thu từ đất, phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn và kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo xử lý. Công tác quản lý nợ thuế cũng sẽ được tăng cường thông qua việc phân loại từng khoản nợ, giao trách nhiệm và tiến độ thu cụ thể cho từng đơn vị, công chức.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm trung tâm; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ. Việc điều hành được thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

“Tôi xin hứa gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cùng các đồng chí xây dựng Thuế tỉnh Đồng Tháp đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026 và tạo đà cho năm 2027”, ông Hiển nhấn mạnh.