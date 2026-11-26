Bằng giọng văn mộc mạc, chân thành của một người lính, một cán bộ trưởng thành từ thực tiễn Sư đoàn 5 anh hùng, Đại tá Nguyễn Hải Nam không chỉ khắc họa sống động chân dung một vị tướng tài ba, nghĩa tình, mà còn gửi gắm những thông điệp sâu sắc về lẽ sống và trách nhiệm của người đảng viên trong kỷ nguyên mới.

"Ông già gân" - Trung tướng Lưu Phước Lượng, Anh hùng LLVT Nhân dân ↵

Điểm sáng đầu tiên tạo nên sức hấp dẫn của bài viết chính là cách Đại tá Nguyễn Hải Nam lựa chọn nhan đề: “Ông già gân”. Trong ngôn ngữ đời thường, cụm từ “ông già gân” thường dùng để chỉ những người cao tuổi nhưng có sức khỏe dẻo dai, tính tình cương trực, thậm chí đôi khi hơi góc cạnh. Việc một sĩ quan cấp tá dùng danh xưng đậm chất dân dã, đời thường như vậy để gọi một vị Trung tướng, một Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thoạt nghe tưởng chừng khó hiểu. Thế nhưng, khi đi sâu vào mạch văn, người đọc lại thấy đó là một sự lựa chọn đắt giá, chứa đựng cả sự kính trọng lẫn niềm thân thương máu thịt giữa hai thế hệ người lính. Tác giả đã thực hiện một cuộc “giải mã” và nâng tầm cách gọi vô cùng tinh tế khi khẳng định cái “gân” của bác Năm Lượng “không phải là sự gân guốc, thô kệch, càng không phải sự cố chấp của tuổi già”. Đó là thứ “gân” được tôi luyện từ lửa đạn chiến trường và bản lĩnh chính trị vững vàng: “ý chí kiên định với lý tưởng cách mạng; là tinh thần của một người lính Bộ đội Cụ Hồ chưa bao giờ chịu khuất phục trước thời gian, chưa bao giờ cho phép mình đứng ngoài những việc chung của đất nước”. Sự chuyển hóa nghĩa từ nét tính cách cá nhân thành biểu tượng của khí phách cách mạng đã biến một cụm từ bình dị trở thành một danh hiệu cao quý – danh hiệu được phong tặng từ chính trái tim của đồng đội và thế hệ đàn em.

Để làm nổi bật tầm vóc của Trung tướng Lưu Phước Lượng, Đại tá Nguyễn Hải Nam chọn lối tiếp cận gần gũi thay vì điểm lại những con số hay những bản kê thành tích. Với góc nhìn của một người từng đảm nhiệm trọng trách tại Sư đoàn 5 – nơi in đậm dấu ấn chỉ huy của Trung tướng Lưu Phước Lượng, tác giả đã sử dụng thủ pháp tương phản nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, đặt nhân vật trong sự đối chiếu giữa quá khứ và hiện tại, giữa hào quang chức vụ và sự bình dị đời thường. Sự tương phản thứ nhất nằm ở thái độ của người anh hùng trước chiến công. Trong ký ức của các thế hệ cán bộ đi trước và lớp sĩ quan trẻ, bác Năm Lượng hiện lên là một người chỉ huy “gan dạ, quyết đoán trên chiến trường”. Thế nhưng, khi đối diện với chính mình, vị tướng ấy lại chọn cách lùi lại phía sau: “Bác ít khi nói về mình”. Mọi câu chuyện chiến tranh qua lời kể của ông đều hướng về đồng đội – những người cùng vào sinh ra tử và những người đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất mẹ. Ở đây, tầm vóc của người chỉ huy không nằm ở việc tự tôn vinh bản thân, mà ở tấm lòng thủy chung, “nặng nghĩa, nặng tình với quá khứ”. Chính sự khiêm nhường ấy đã làm nên chiều sâu nhân văn cho hình tượng nhân vật: một vị tướng mang trái tim của người đồng chí.

Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Đức Hải

Sự tương phản thứ hai là cuộc chiến không nghỉ với tuổi tác và quy luật thời gian. Khi chiến tranh lùi xa, nhiều người chọn cách khép lại hành trình để an hưởng tuổi già như một sự bù đắp xứng đáng. Nhưng với bác Năm Lượng, “nghỉ hưu chỉ là kết thúc một cương vị công tác, chứ không phải điểm dừng của trách nhiệm”. Đại tá Nguyễn Hải Nam đã ghi lại một khoảnh khắc chân thực, giàu sức lay động: sau những chuyến đi dài, những buổi làm việc muộn, dáng người vị tướng đã in hằn dấu vết thời gian, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, “nhưng chỉ cần nhắc đến quân ngũ, đến đồng đội hay những vấn đề của đất nước, ánh mắt bác lại bừng sáng, giọng nói lại đầy nhiệt huyết”. Ánh sáng từ đôi mắt ấy chính là ngọn lửa của lý tưởng, là thứ năng lượng tinh thần giúp người chiến sĩ già vượt lên trên sự suy giảm của thể chất.

Một bài viết về người lính sẽ khó có thể trọn vẹn nếu thiếu đi bóng dáng của người phụ nữ nơi hậu phương. Trong “Ông già gân”, Đại tá Nguyễn Hải Nam đã dành một đoạn viết ngắn nhưng vô cùng đắt giá về người bạn đời của Trung tướng Lưu Phước Lượng. Bằng sự quan sát tinh tế và sự thấu cảm của một người quân nhân, anh đã khắc họa đầy xúc động sự tiếp nối của những nỗi lo âu trong lòng người vợ lính: thời chiến, bà lo cho sự an nguy của chồng giữa làn tên mũi đạn; thời bình, nỗi lo ấy không mất đi mà chuyển hóa thành sự trăn trở khi chồng mình ở tuổi xế chiều vẫn miệt mài dấn thân trên những nẻo đường cống hiến. Những dòng viết đầy ân tình ấy không chỉ tô đậm thêm sự hy sinh thầm lặng, cao cả của người phụ nữ Việt Nam, mà còn gián tiếp khẳng định sự nhất quán trong lẽ sống của Trung tướng Lưu Phước Lượng. Cách ông đón nhận những lời khuyên giữ gìn sức khỏe – chỉ bằng một nụ cười hiền và triết lý sống qua hành động: “còn sức là còn cống hiến” – không phải là sự phớt lờ tình cảm gia đình, mà là sự hòa quyện giữa tình nhà và nợ nước, nơi người vợ thấu hiểu và lặng lẽ tiếp sức cho khát vọng phụng sự của chồng.

Vượt lên trên phạm vi của một bài viết tri ân cá nhân nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuổi Đảng, những trang viết của Đại tá Nguyễn Hải Nam mang tính thời sự và giá trị giáo dục sâu sắc đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức về sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, những chiêm nghiệm của tác giả vang lên như lời nhắc nhở đầy trách nhiệm: “Quân hàm và chức vụ là sự ghi nhận xứng đáng cho một chặng đường dài quân ngũ, còn nhân cách và tinh thần cống hiến mới là điều khiến một con người được nhớ mãi trong lòng đồng đội và thế hệ mai sau”. Đó là một chân lý giản dị nhưng mang sức nặng ngàn cân, được đúc kết từ chính sự trải nghiệm và chiêm nghiệm của một người cán bộ quân đội. Chức vụ có thời hạn, quân hàm có giới hạn, nhưng nhân cách và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân là giá trị vĩnh cửu. Hình ảnh đẹp nhất đọng lại trong tâm trí Đại tá Nguyễn Hải Nam – và cũng là hình ảnh đọng lại trong lòng độc giả – không phải là vị tướng với ngôi sao lấp lánh trên cầu vai, mà là “một người lính già với mái tóc bạc, đôi mắt vẫn ánh lên niềm tin và trái tim vẫn đau đáu với đồng đội, với Quân đội và với Tổ quốc”.

Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Đức Hải cùng Đại tá Nguyễn Hải Nam

Việc Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Lưu Phước Lượng là sự ghi nhận xứng đáng cho một cuộc đời “chiến công anh hùng, bản lĩnh anh hùng, nhân cách anh hùng”. Và chính những dòng tâm huyết chân thành như “Ông già gân” là nhịp cầu nối đưa tấm gương ấy thấm sâu vào đời sống tinh thần của thế hệ trẻ hôm nay. Sức thuyết phục của bài viết còn nằm ở mạch dẫn tự nhiên, chặt chẽ: đi từ ấn tượng ban đầu qua lời kể của thế hệ trước, đến sự kiểm chứng qua những lần tiếp xúc trực tiếp trên cương vị công tác, mở rộng ra không gian gia đình, xã hội và khép lại bằng sự khái quát mang tính triết lý. Ngôn ngữ trong sáng, tiết chế cảm xúc vừa đủ để không rơi vào sự ủy mị, nhưng lại dư dả sự ấm áp của tình đồng chí, nghĩa thầy trò và tình chú cháu trong đại gia đình Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong dòng chảy thông tin đa chiều hiện nay, những bài viết tôn vinh người tốt, việc tốt, đặc biệt là những bậc lão thành cách mạng tiêu biểu như Trung tướng Lưu Phước Lượng đóng vai trò như những “neo đậu tinh thần” vững chắc. Bài viết không chỉ là món quà tinh thần vô giá của Đại tá Nguyễn Hải Nam dâng tặng vị tướng già nhân dịp tròn 60 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và giữ gìn phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước.

Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Đức Hải- Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng-BQP.