Ông Flavio Bolsonaro dẫn trước ông Lula trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil

Các số liệu này dựa trên 64,81% số phiếu đã được kiểm đếm. Trong cuộc bầu cử này, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu bầu, bao gồm cho cả các cuộc tranh cử chức thống đốc, thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ.

Cuộc bầu cử Brazil năm nay là cuộc đối đầu giữa ông Lula, 80 tuổi, và ông Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Ông Lula, một lãnh đạo kỳ cựu của cánh tả, đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư không liên tiếp sau khi trở lại nắm quyền vào năm 2023.

Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro và Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: GI

Chiến dịch tranh cử diễn ra trong bối cảnh phân cực chính trị sâu sắc trong lòng cử tri Brazil. Cuộc bầu cử cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tranh cãi về quan hệ của Brazil với Mỹ và những cáo buộc về khả năng can thiệp từ bên ngoài.

Ông Lula đã kết thúc chiến dịch tranh cử của mình bằng một chuyến đi vòng quanh thành phố Sao Paulo, tuyên thệ sẽ "đánh bại phe cực hữu". Theo ban tổ chức, khoảng 150.000 người ủng hộ Lula đã tham dự cuộc mít tinh tại thành phố lớn nhất Brazil.

Ông Lula đã vận động tranh cử dựa trên việc tiếp tục cương lĩnh của Đảng Công nhân, bao gồm các chương trình phúc lợi, phát triển do nhà nước tài trợ và phân phối lại thu nhập.

"Người dân sẽ phải lựa chọn giữa củng cố chế độ dân chủ và sự man rợ... giữa tiến bộ và lạc hậu", ông nói khi bỏ phiếu vào Chủ nhật.

Ông Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, giữ chức Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Tự do. Hôm thứ Bảy, ông đã dẫn đầu một cuộc diễu hành mô tô qua các thành phố ngoại ô Santa Barbara d'Oeste và Americana thuộc bang Sao Paulo. Ông cũng giơ cao bức chân dung cha mình, người gặp nhiều vấn đề với pháp lý kể từ khi rời nhiệm sở vào năm 2023.

Ông Flavio Bolsonaro đã vận động tranh cử dựa trên các chính sách an ninh cứng rắn và cắt giảm thuế. "Brazil cần thay đổi", ông nói khi bỏ phiếu. "Brazil không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự đau khổ nào nữa, như thuế cao, và quá nhiều phụ nữ bị giết hại".

Luật bầu cử Brazil quy định ứng cử viên phải giành được hơn 50% số phiếu hợp lệ để thắng cử ngay vòng đầu tiên. Nếu không có ứng cử viên nào đạt được ngưỡng đó, hai ứng cử viên sẽ bước vào vòng bầu cử thứ hai dự kiến ​​diễn ra vào ngày 25/10.