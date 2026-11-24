Phát biểu sau cuộc họp Nội các tại thủ đô Ankara ngày 23/11, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh chính phủ sẽ kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng một Thổ Nhĩ Kỳ không còn chủ nghĩa khủng bố, đồng thời cho rằng tiến trình này cần có sự đồng thuận và đóng góp của toàn xã hội. Ông cảnh báo không nên lợi dụng sáng kiến để phục vụ những toan tính chính trị riêng.

Sáng kiến “Thổ Nhĩ Kỳ không khủng bố” được Ankara thúc đẩy trong bối cảnh đảng Công nhân người Kurd (PKK) tuyên bố giải thể và chấm dứt hoạt động vũ trang hồi tháng 5/2025, sau lời kêu gọi của thủ lĩnh Abdullah Ocalan. Trước đó, vào tháng 7/2025, một nhóm thành viên PKK đã tiến hành phá hủy vũ khí tại tỉnh Sulaymaniyah, miền Bắc Iraq.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho tiến trình này, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/8 đã thông qua Luật Tăng cường đoàn kết dân tộc và hội nhập xã hội với 467 phiếu thuận, 87 phiếu chống và 7 phiếu trắng. Luật quy định một số hoạt động điều tra, truy tố và thi hành án có thể được đình chỉ sau khi các cơ quan chức năng xác nhận PKK và những tổ chức liên quan chấm dứt hoạt động, giao nộp vũ khí và đáp ứng các điều kiện an ninh theo quy định.

Cũng trong phát biểu ngày 23/11, ông Erdogan cho biết các lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã giải tỏa thêm 14 hang động tại khu vực Hakurk, miền Bắc Iraq, từng được PKK sử dụng làm nơi trú ẩn. Ông nhận định tình hình an ninh được cải thiện tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực lân cận đang tạo thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, việc làm và du lịch, đồng thời nhấn mạnh nước này không thể tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội hòa bình và phát triển.