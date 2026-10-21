Ông Elon Musk hé lộ bước đi mới trong thương vụ sáp nhập SpaceX - Tesla

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo CNN, tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành của cả SpaceX và Tesla, ngày 20/10 bày tỏ ủng hộ việc sáp nhập hai công ty trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, song cho biết quyết định cuối cùng thuộc về các ủy ban đặc biệt đại diện cho cổ đông của mỗi bên.

Khi được hỏi về khả năng sáp nhập vốn đã được đồn đoán từ lâu, ông Musk trả lời: “Đây chắc chắn là vấn đề khiến tôi cảm thấy như đang phải nhảy múa giữa một bãi mìn... nhưng tôi thực sự cho rằng việc kết hợp hai công ty có rất nhiều lợi ích”.

Đây dường như là tuyên bố công khai mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của ông Musk về khả năng sáp nhập hai doanh nghiệp. Sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gây tiếng vang của SpaceX hồi tháng 7, khi được hỏi về khả năng sáp nhập, ông Musk không bày tỏ quan điểm ủng hộ hay phản đối, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Rõ ràng, chúng ta không thể thảo luận về việc kết hợp các công ty hay những vấn đề tương tự trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh. Việc này phải được tiến hành theo đúng quy trình”.

Trong cuộc họp ngày 20/10, ông Musk thận trọng tránh tạo kỳ vọng quá lớn cho các nhà đầu tư về khả năng sáp nhập. Ông cho biết, với tư cách là một bên có xung đột lợi ích, ông không thể tham gia các cuộc thảo luận và quyết định sẽ do các cổ đông đưa ra. Tuy nhiên, trên thực tế, các cổ đông Tesla từ trước đến nay nhìn chung vẫn ủng hộ những mong muốn của ông Musk.

Cổ phiếu SpaceX đã tăng gần 5% trong giao dịch ngoài giờ sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý III vượt xa dự báo của Phố Wall. Cổ phiếu Tesla cũng tăng hơn 1%.

Trong quý gần nhất, công ty hoạt động trong các lĩnh vực tên lửa, Internet vệ tinh, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đạt lợi nhuận ròng 4,4 tỷ USD, đảo chiều từ tình trạng thua lỗ trong hai quý liên tiếp trước đó của năm nay.

Trong báo cáo tài chính thứ hai kể từ khi niêm yết, SpaceX cho biết doanh thu đạt 14,6 tỷ USD, tăng 161% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo công ty, kết quả này được thúc đẩy bởi mảng mà họ gọi là “Siêu trí tuệ” (Super Intelligence) và dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.

Các nhà phân tích Phố Wall do FactSet khảo sát trước đó dự báo SpaceX đạt lợi nhuận ròng 1,57 tỷ USD, với doanh thu 12,9 tỷ USD. Công ty công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 35 xu trong ngày 20/10, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 14 xu của giới phân tích.

Những câu hỏi về Ukraine phủ bóng lên SpaceX

Ngay trước khi cuộc họp công bố kết quả kinh doanh diễn ra ngày 20/10, tờ Wall Street Journal đăng bài viết cho biết ông Musk đã “ra lệnh làm chậm hoạt động của một phiên bản Starlink cấp quân sự”, khiến các quan chức Ukraine bất ngờ.

Ông Musk không đề cập đến thông tin này trong cuộc họp. Bài viết của Wall Street Journal dẫn lời những người được cho là am hiểu vấn đề nhưng không nêu danh tính. SpaceX cũng chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của CNN.

Tuần trước, Ukraine cáo buộc SpaceX gây cản trở nghiêm trọng cho hoạt động phòng thủ của nước này khi đột ngột hạn chế dịch vụ Internet Starlink, vốn sử dụng các vệ tinh trên quỹ đạo thấp. Ukraine đã sử dụng Starlink và dịch vụ liên quan dành cho mục đích quân sự là Starshield để liên lạc nhanh chóng, cũng như triển khai và ngăn chặn các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Trong khi đó, ông Musk nhiều lần cho rằng Nhà Trắng phải chịu trách nhiệm về sự gián đoạn dịch vụ, nhưng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phủ nhận trách nhiệm.

Trên mạng xã hội X, ông Musk nhấn mạnh Starshield “thuộc sở hữu và nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ Mỹ”, đồng thời cho biết “mọi giới hạn về tốc độ hoặc mức độ sử dụng đều do quân đội Mỹ quyết định và cuối cùng là Tổng thống Mỹ”.