Ông Eisenkot vượt ông Netanyahu về số phiếu đề cử làm Thủ tướng Israel

Theo Times of Israel, Tổng thống Isaac Herzog ngày 5/11 đã kết thúc cuộc tham vấn tất cả các đảng phái chính trị trong Quốc hội Israel (Knesset). Kết quả tham vấn cho thấy lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot nhận được 67 đề cử cho vị trí thủ tướng, trong khi ông Benjamin Netanyahu chỉ nhận được 46 đề cử.

"Kết quả tham vấn đã thể hiện rõ lựa chọn của các nghị sĩ. Tuy nhiên, thẩm quyền mà pháp luật trao cho tôi là xác định ai có khả năng thành lập chính phủ. Điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng trong bối cảnh các phe phái trong 2 khối, cũng như giữa 2 khối, đang có những lập trường phủ quyết lẫn nhau", ông Herzog cho biết.

Tổng thống Herzog khẳng định ông sẽ tìm cách làm rõ tình hình "trực tiếp và nhanh chóng" thông qua các cuộc trao đổi riêng với một số lãnh đạo đảng, đồng thời dự kiến trao quyền thành lập chính phủ vào Chủ nhật.

Lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot. Ảnh: X/@gadi_eisenkot

"Tôi sẽ làm mọi cách để khuyến khích các đảng liên hệ với nhau, qua đó xây dựng một chính phủ ổn định, tốt đẹp vì người dân Israel", ông Herzog nói.

Trong khi đó, phía đảng Yashar nhấn mạnh rằng con số 67 đề cử dành cho ông Eisenkot là mức cao nhất mà một ứng viên Thủ tướng Israel nhận được kể từ năm 2015. Đảng này kêu gọi ông Herzog trao quyền thành lập chính phủ cho ông Eisenkot "càng sớm càng tốt" để ông có thể thành lập một chính phủ khẩn cấp.

"Ông Netanyahu hiện là thủ tướng tạm quyền, lãnh đạo một phe thiểu số chỉ có 46 ghế. Ông không có ủy nhiệm, không có đa số và không nhận được sự tin tưởng của công chúng. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội này để nhanh chóng thành lập chính phủ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta phải đối diện với kịch bản tiến hành một cuộc bầu cử mới, đi ngược lại nguyện vọng của người dân Israel", thông cáo của đảng Yashar nêu rõ.

Theo quy định của Israel, việc được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ không đồng nghĩa với việc chắc chắn trở thành Thủ tướng, bởi chính phủ mới vẫn cần nhận được sự tín nhiệm của Quốc hội.