Ông Dương Công Minh trở lại làm người đại diện pháp luật của Sacombank

Theo công bố của Sacombank, HĐQT ngân hàng đã ban hành các nghị quyết ngày 2/11, trong đó giao ông Dương Công Minh làm người đại diện theo pháp luật, có hiệu lực từ cùng ngày.

Trước đó, ngày 22/4/2026, ông Minh cũng được giao đảm nhiệm vai trò này khi ông Loic Faussier được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc Sacombank. Đến ngày 10/7/2026, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, ông Loic Faussier chính thức giữ chức Tổng giám đốc và đồng thời là người đại diện theo pháp luật của ngân hàng.

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank, lần thứ hai trong năm 2026 được giao làm người đại diện theo pháp luật của ngân hàng.

Trong đợt điều chỉnh nhân sự ngày 2/11, ông Loic Faussier thôi giữ chức Tổng giám đốc, chuyển sang đảm nhiệm vai trò Cố vấn cấp cao HĐQT. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng giám đốc Sacombank, được giao phụ trách điều hành với chức danh Quyền Tổng giám đốc.

Theo Điều lệ Sacombank, ngân hàng có một người đại diện theo pháp luật. Người này có thể là Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc, tùy theo quyết định của HĐQT trong từng thời kỳ.

Ông Dương Công Minh sinh năm 1961, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp chuyên ngành Vật giá tại Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch, nay là Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông là nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Him Lam, doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Sacombank vào tháng 6/2017, ông Minh từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng LienVietPostBank (nay là LPBank) từ năm 2008. Cũng trong năm 2017, Him Lam thoái toàn bộ gần 15% vốn tại ngân hàng này.

Ông Minh tiếp quản Sacombank trong giai đoạn ngân hàng thực hiện tái cơ cấu sau sáp nhập Southern Bank. Theo báo cáo thường niên năm 2025, Chủ tịch Sacombank cho biết ngân hàng đã xử lý phần lớn nợ xấu và tài sản tồn đọng, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đồng thời cơ bản giải quyết những tồn tại liên quan đến sở hữu chéo và đầu tư góp vốn.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy tổng nợ xấu của Sacombank ở mức 40.136 tỷ đồng, tăng 27.180 tỷ đồng so với cuối năm 2024, tương đương mức tăng hơn 200%. Trong đó, nợ nhóm 5 – nợ có khả năng mất vốn – đạt 29.906 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong năm lên tới 11.384 tỷ đồng, cao gấp khoảng 5,7 lần năm trước.

Về sở hữu cổ phần, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, tại ngày 30/6, ông Dương Công Minh trực tiếp nắm giữ hơn 62,57 triệu cổ phiếu STB, tương đương 3,32% vốn điều lệ Sacombank. Bà Dương Thị Liêm, em gái ông Minh, sở hữu gần 11,86 triệu cổ phiếu, tương đương 0,62%. Tổng tỷ lệ sở hữu của ông Minh và người có liên quan tại thời điểm báo cáo là khoảng 3,94%.