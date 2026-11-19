Làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất

Thành lập năm 2006 tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát đã lựa chọn hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất ống đồng, vật liệu quan trọng phục vụ ngành điện lạnh, điện gia dụng và hệ thống điều hòa không khí, thông gió và làm lạnh (HVAC/R).

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp hiện vận hành hai nhà máy tại Hưng Yên với tổng diện tích 54.000 m², công suất thiết kế đạt 40.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Hệ thống dây chuyền được đầu tư từ các nhà cung cấp công nghệ của Đức và Nhật Bản, tạo nền tảng để doanh nghiệp kiểm soát quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe của thị trường.

Các dòng sản phẩm chủ lực của Toàn Phát gồm ống đồng cuộn LWC, ống đồng cuộn PC, ống đồng thẳng và ống bọc bảo ôn. Đây là những sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện lạnh dân dụng, công nghiệp, điều hòa trung tâm và các công trình xây dựng có yêu cầu kỹ thuật cao.

Đặc biệt, doanh nghiệp sử dụng quy trình công nghệ đồng bộ, khép kín từ đúc liên tục, phay bề mặt, cán hành tinh, kéo liên hợp, kéo thành phẩm, ủ sản phẩm đến đóng gói hoàn thiện. Việc kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm giúp sản phẩm đáp ứng yêu cầu về độ tinh khiết, kích thước, cơ lý tính và tính đồng nhất giữa các lô hàng.

Bà Bùi Hồng Anh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát cho biết: Khả năng tự chủ công nghệ và kiểm soát các thông số sản xuất có ý nghĩa quan trọng trong việc tối ưu năng suất, hạn chế phế phẩm, giảm thời gian dừng máy và tiết kiệm chi phí. Đồng thời, hệ thống truy xuất theo lô giúp nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng, tạo cơ sở để doanh nghiệp duy trì tiến độ giao hàng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng quốc tế.

Ống đồng Toàn Phát được xuất khẩu tới gần 50 quốc gia

Hiện Ống đồng Toàn Phát đang giữ thị lớn trong lĩnh vực sản xuất ống đồng và là doanh nghiệp duy nhất trong ngành sản xuất ống đồng đạt danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia. Sản phẩm của doanh nghiệp được xuất khẩu tới gần 50 quốc gia, trong đó thị trường quốc tế chiếm hơn 60% tổng sản lượng. Đây là kết quả cho thấy năng lực tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng ngành điện lạnh và xây dựng.

Song song với đó, doanh nghiệp còn tạo việc làm ổn định cho hơn 350 lao động, với thu nhập bình quân trên 15 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đào tạo, nâng cao tay nghề, công ty duy trì các chính sách bảo hiểm, chế độ đãi ngộ và chăm lo đời sống người lao động. Qua đó, hoạt động sản xuất không chỉ đóng góp vào giá trị công nghiệp mà còn tạo thêm việc làm và thu nhập cho địa phương.

Chính quyền địa phương là điểm tựa cho doanh nghiệp

Việc lựa chọn tỉnh Hưng Yên làm địa bàn đầu tư hai nhà máy sản xuất được Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát đánh giá là xuất phát từ lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và môi trường kinh doanh.

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Hưng Yên có khả năng kết nối thuận lợi với Hà Nội, các trung tâm công nghiệp lân cận và cảng biển Hải Phòng. Điều này tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn nguyên liệu, tổ chức vận chuyển hàng hóa và kết nối với các thị trường xuất khẩu, qua đó góp phần tối ưu chi phí logistics.

Bên cạnh lợi thế hạ tầng, doanh nghiệp đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền tỉnh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là Nhà máy số 2 tại Khu công nghiệp Phố Nối A. Theo Bà Bùi Thị Hồng Anh, việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục đầu tư, xây dựng đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.

Cùng với đó, chính quyền địa phương và Ban Quản lý các khu công nghiệp hỗ trợ kết nối các điều kiện hạ tầng thiết yếu như điện, nước sạch và hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. Các hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp cũng góp phần nắm bắt, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình đầu tư và vận hành sản xuất.

Từ thực tiễn hoạt động, Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát kỳ vọng trong giai đoạn tới, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục tạo điều kiện, chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Thông qua việc, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến đầu tư, môi trường, phòng cháy chữa cháy; quan tâm phát triển hạ tầng xã hội phục vụ người lao động… Đây là những yếu tố có ý nghĩa đối với việc nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất trong dài hạn.

Chuyển đổi xanh, mở rộng dư địa cạnh tranh

Trong bối cảnh các thị trường quốc tế ngày càng chú trọng tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và sử dụng tài nguyên hiệu quả, chuyển đổi xanh đang trở thành một yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Với Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát đây đồng thời là định hướng đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì khả năng cạnh tranh dài hạn.

Một trong những dự án đáng chú ý là hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy số 2, có diện tích 19.585 m², tổng công suất 2.818,8 kWp. Theo kế hoạch, hệ thống dự kiến sản xuất khoảng 2.488.500 kWh điện sạch mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn năng lượng phục vụ hoạt động sản xuất và giảm khoảng 1.640 tấn CO₂e phát thải hằng năm.

Ống đồng Toàn Phát hướng tới những tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế như JIS, ASTM và AS/NZS.

Song song với chuyển dịch năng lượng, doanh nghiệp xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015. Sản phẩm cũng đáp ứng yêu cầu hạn chế các chất nguy hại theo tiêu chuẩn RoHS, đồng thời hướng tới những tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế như JIS, ASTM và AS/NZS.

Việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát nguyên liệu và quản lý môi trường giúp doanh nghiệp tăng khả năng đáp ứng yêu cầu của các đối tác, nhất là tại những thị trường có tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường nghiêm ngặt. Đây chính là cơ sở để từng bước nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.

Bà Bùi Thị Hồng Anh khẳng định: Trong giai đoạn tới, Doanh nghiệp xác định ba trọng tâm phát triển gồm đẩy mạnh đầu tư công nghệ số và tự động hóa; mở rộng sản xuất theo hướng xanh; tiếp tục gắn kết với địa phương thông qua tạo việc làm và thực hiện trách nhiệm xã hội. Đồng thời, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tổng công suất hai nhà máy lên 60.000 tấn/năm, tập trung phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Từ nền tảng đầu tư công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu đến triển khai các giải pháp sử dụng năng lượng sạch, hành trình phát triển của doanh nghiệp, đã phản ánh xu hướng chuyển dịch của doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam, không chỉ cạnh tranh bằng quy mô và giá thành mà còn bằng chất lượng, năng lực quản trị và trách nhiệm môi trường.

Trong tiến trình phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, sự chủ động đổi mới của doanh nghiệp cùng môi trường đầu tư thuận lợi tại địa phương sẽ là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tăng tỷ lệ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và khẳng định vị thế của sản phẩm công nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.