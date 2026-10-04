Ông Donald Trump tung chính sách hỗ trợ tài chính cho người dân trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

Trên mạng xã hội, ông Trump cho biết khoản tiền này sẽ được trích từ Quỹ Cải thiện Medicare (Medicare Improvement Fund); quỹ này đã được Quốc hội cấp 2 tỷ USD để cải thiện chương trình Medicare theo cơ chế thanh toán phí dịch vụ (fee-for-service).

Thông báo này là động thái mới nhất trong chuỗi các cam kết tài chính mà ông chủ Nhà Trắng đưa ra với cử tri trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 – sự kiện sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội.

Đảng Cộng hòa của ông Trump hiện đang nắm thế đa số sít sao tại cả Thượng viện và Hạ viện, nhưng tỷ lệ ủng hộ dành cho ông lại ở mức thấp do cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt đắt đỏ mà người dân Mỹ phải gánh chịu trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.

Ông chủ Nhà Trắng tung chính sách hỗ trợ tài chính trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ - Ảnh: Reuters

Nhà Trắng đã công bố một số chi tiết về kế hoạch của ông Trump trên trang web của mình, khi cho biết hầu hết những người cao tuổi đủ điều kiện sẽ nhận được khoản tiền 90 USD thông qua hình thức chuyển khoản trực tiếp vào đầu tháng 10.

Theo Nhà Trắng, những người không sử dụng dịch vụ chuyển khoản trực tiếp sẽ nhận được séc – cũng được gửi vào đầu tháng 10 – tại địa chỉ nhận thư mà họ đã đăng ký với Medicare.

Tháng trước, ông Trump đã đề xuất gửi séc trị giá 5.000 USD cho tất cả công dân trưởng thành nếu đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, mặc dù các nhà phân tích, chuyên gia kinh tế và thậm chí một số thành viên đảng Cộng hòa tại Quốc hội đều tỏ thái độ hoài nghi về kế hoạch này.

Chính quyền ông Trump cũng đang thực hiện một động thái riêng biệt là chi trả khoản tiền 500 USD cho gần 1 triệu người Mỹ. Các nhà chiến lược cho rằng bước đi này có thể ảnh hưởng đến kết quả của một số cuộc đua vào Quốc hội.

Nhà Trắng cho biết các khoản thanh toán này là tiền hoàn lại cho những khoản phí mà họ mô tả là quá cao, đã bị thu từ những người mua bảo hiểm y tế thông qua Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (Affordable Care Act).