Giữa lùm xùm tình ái chấn động giới công nghệ, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ giữa CEO tập đoàn Nvidia và người bạn đời lâu năm là bà Lori Mills khiến nhiều người không khỏi xôn xao.

Trả lời phỏng vấn tờ The New York Times và kênh CNBC ngày 23/11, ông Donald Trump đã dành nhiều lời khen ngợi cho phu nhân của vị tỷ phú công nghệ: "Ông ấy có một người vợ cực kỳ tuyệt vời và họ đã giải quyết được chuyện này. Bà ấy là một người phụ nữ đáng quý".

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Được biết, cặp đôi quen nhau tại Đại học bang Oregon khi được xếp chung nhóm trong một lớp kỹ thuật điện lúc ông Huang mới 17 tuổi. Trước khi ông đồng sáng lập Nvidia năm 1993, họ đã có hai người con là Madison và Spencer. Hiện cả hai đều giữ những vị trí quan trọng trong tập đoàn Nvidia.

Hiện tại, nhiều tình tiết xoay quanh vụ việc vẫn chưa được xác thực rõ ràng. Suốt hơn hai tuần kể từ khi bê bối tình ái bị phanh phui, bà Lori Mills vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước truyền thông. Mọi thông tin về việc cặp đôi quyền lực này tái hợp đến nay mới chỉ xuất phát từ phía ông Donald Trump.

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Theo truyền thông Mỹ, vị tỷ phú bị cáo buộc có quan hệ ngoài hôn nhân với ít nhất ba người phụ nữ. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Alice Huang - cựu lãnh đạo doanh nghiệp Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Hai người từng bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một quán bar ở Đài Bắc vào tháng 6/2024 và rời một nhà hàng sau bữa tối với các nhà cung cấp linh kiện AI hồi tháng 5/2025. Ngoài Alice Huang, ông Huang còn bị tố có quan hệ với Kimberly Powell (Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia) và một nữ nhân viên khác chưa được nêu danh tính.

Tiết lộ về cuộc hôn nhân của ông Jensen Huang được đưa ra đúng vào sáng 23/11, thời điểm Hội đồng quản trị Nvidia chính thức khôi phục chức vụ CEO kiêm thành viên hội đồng quản trị cho "cha đẻ" tập đoàn, chỉ hơn 10 ngày sau khi ông bất ngờ nộp đơn từ chức vào ngày 12/11.

Ảnh: The Business Times

Đáng chú ý, ông Donald Trump tiết lộ đã trực tiếp trao đổi với các thành viên hội đồng quản trị Nvidia vào tối hôm trước, đồng thời giao Phó Tổng thống JD Vance làm việc riêng với ông Huang trong dịp cuối tuần. Trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định quyết định đưa ông Huang trở lại là hoàn toàn đúng đắn vì Nvidia và nền kinh tế Mỹ cần sự lãnh đạo của ông.

Ngay khi thông báo tái bổ nhiệm được phát đi, cổ phiếu của Nvidia lập tức bật tăng phi mã tới 33%. Trở lại trụ sở tại Thung lũng Silicon trong tiếng vỗ tay chào đón của nhân viên, ông Jensen Huang xúc động tuyên bố: "Tôi sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong lần thứ hai này". Ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc trước tình yêu thương, sự ủng hộ từ gia đình và rất mong được trở lại với công việc.

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Về phần mình, ông Trump lại bày tỏ sự không đồng tình với cách xử lý khủng hoảng ban đầu của ông Huang: "Nếu là tôi, tôi sẽ không xử lý theo cách ông ấy đã làm. Nếu không từ chức, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều vì hành động đó càng thu hút sự chú ý". Ông cũng thẳng thắn nhận xét về sức hút của truyền thông rằng "chuyện tình ái luôn dễ bán báo hơn cổ phiếu".