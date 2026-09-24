Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố thông tin về việc thay đổi tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT công ty. Theo đó, Vietravel Airlines không còn là tổ chức có liên quan đến ông Vinh kể từ ngày 18/8/2026 do ông không còn là thành viên HĐQT tại hãng hàng không này.

Ông Đỗ Quang Vinh được bầu vào HĐQT Vietravel Airlines tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 1/4/2025, trong đợt hãng kiện toàn lại bộ máy quản trị. Khi đó, Vietravel Airlines kết thúc nhiệm kỳ trước thời hạn của toàn bộ HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng thời bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 10 thành viên.

Tại HĐQT mới, ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, được bầu làm Chủ tịch Vietravel Airlines. Còn ông Đỗ Quang Vinh, khi đó là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, cũng tham gia HĐQT hãng cùng một số nhân sự cấp cao khác của T&T Group.

Ông Đỗ Quang Vinh rời HĐQT Vietravel Airlines sau hơn một năm gia nhập (Ảnh: SHB).

Động thái thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh Vietravel Airlines đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô khai thác. Theo đó ngày 10/9, hãng bay và Airbus đã trao đổi thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321, trong đó dự kiến có các phiên bản A321neo và A321XLR. Số máy bay này nằm trong chiến lược phát triển trung và dài hạn của Vietravel Airlines với kế hoạch bàn giao từ năm 2029.

Cùng thời điểm, Vietravel Airlines dự kiến mở hai đường bay mới từ TP.HCM đến Hải Phòng và Thanh Hóa từ ngày 1/10, đồng thời chuẩn bị khai thác đường bay quốc tế thường lệ Hà Nội - Thâm Quyến (Trung Quốc).

Kế hoạch trên nối tiếp quá trình mở rộng đội bay của hãng sau khi T&T Group tham gia sâu hơn vào Vietravel Airlines.

Tại đại hội cổ đông bất thường tháng 4/2025, T&T Group cho biết việc thay đổi HĐQT và đưa nhân sự của tập đoàn vào bộ máy quản trị đánh dấu sự tham gia trực tiếp của T&T Group vào hoạt động quản trị, điều hành hãng hàng không.

Ông Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia, Vương quốc Anh; là con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), nhà sáng lập T&T Group.

Sau khi rời HĐQT Vietravel Airlines, ông Đỗ Quang Vinh vẫn đảm nhiệm các vị trí tại SHS và SHB. Tại SHS, ông Vinh giữ Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Ủy ban Chiến lược. Trong khi đó tại SHB, ông được giao chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Ngoài hai vị trí trên, ông Vinh còn là Giám đốc Điều hành T&T Hoa Kỳ.