Ông Đỗ Quang Vinh rời HĐQT Vietravel Airlines sau hơn 1 năm

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố thông tin thay đổi tổ chức có liên quan đến người nội bộ của doanh nghiệp. Theo đó, Công ty CP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) đã không còn là tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT SHS kể từ ngày 18/8, do ông không còn giữ chức Thành viên HĐQT tại hãng bay.

Con trai cả bầu Hiển rời HĐQT Vietravel Airlines sau hơn 1 năm.

Thông báo của SHS không nêu lý do ông Vinh rời HĐQT Vietravel Airlines. Tại thời điểm thay đổi, ông cũng không sở hữu cổ phần tại hãng hàng không này.

Ông Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, là con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển). Hiện ông giữ chức Chủ tịch HĐQT SHS, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Ngân hàng SHB và Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý quỹ BVIM.

Ông Vinh tham gia HĐQT Vietravel Airlines từ tháng 4/2025, trong đợt hãng kiện toàn bộ máy quản trị sau khi các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái T&T Group trở thành cổ đông chiến lược.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 1/4/2025, cổ đông Vietravel Airlines đã thống nhất kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT và Ban kiểm soát, đồng thời bầu HĐQT nhiệm kỳ mới. Trong đó, ông Đỗ Quang Vinh được bầu làm Thành viên HĐQT, trong khi em trai ông là Đỗ Vinh Quang được bầu làm Chủ tịch HĐQT, thay ông Nguyễn Quốc Kỳ.

Hiện ông Đỗ Vinh Quang vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines. Ông Quang sinh năm 1995, đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc T&T Group và Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội.

Việc ông Đỗ Quang Vinh rời HĐQT diễn ra trong lúc Vietravel Airlines đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng quy mô.

Ngày 21/9, hãng đã tiếp nhận thêm một máy bay Airbus A321, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1/10 sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật. Hãng cũng lên kế hoạch mở thêm 2 đường bay từ Tp.HCM đến Hải Phòng và Thanh Hóa từ tháng 10 tới, đồng thời chuẩn bị khai thác đường bay quốc tế Hà Nội - Thâm Quyến (Trung Quốc).

Trước đó, ngày 10/9 tại Paris (Pháp), Vietravel Airlines và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321. Các máy bay dự kiến được bàn giao từ năm 2029.

Hiện, ông Đỗ Vinh Quang trực tiếp đứng đầu Hội đồng quản trị Vietravel Airlines, còn Đỗ Quang Vinh đã rút khỏi bộ máy quản trị của hãng và tiếp tục giữ nhiều vị trí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý quỹ.