Ông Đỗ Quang Vinh rời chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Vietravel Airlines

Đội tàu bay của Vietravel Airlines.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã SHS-HNX) vừa thông báo thay đổi tổ chức có liên quan của người nội bộ - ông Đỗ Quang Vinh.

Theo đó, ông Đỗ Quang Vinh hiện tại đang là Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của SHS và ông Vinh không còn là Thành viên HĐQT tại CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines), từ ngày 18/8.

Được biết, Vietravel Airlines trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group được thành lập năm 2019, có trụ sở chính đặt tại 172 Ngọc Khánh, đường Giảng Võ, Hà Nội, hiện ông Vinh không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào tại hãng hàng không này.

Về mối quan hệ, ông Đỗ Quang Vinh (1989) là con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển - nhà sáng lập T&T Group. Ngoài vị trí Chủ tịch SHS, ông Vinh còn giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB và cũng là Chủ tịch CTCP quản lý Quỹ BVIM.

Trước đó vào ngày 21/9/2026, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292, tiếp tục thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026.

Trong kế hoạch mở rộng mạng bay cuối năm, Vietravel Airlines dự kiến đưa vào khai thác hai đường bay Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) – Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) – Thanh Hóa từ ngày 01/10/2026. Ở thị trường quốc tế, hãng đang hoàn thiện kế hoạch khai thác đường bay thường lệ Hà Nội – Thâm Quyến (Trung Quốc), nối tiếp đường bay Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) – Thâm Quyến đã được đưa vào khai thác từ tháng 8/2026.

Việc đồng thời bổ sung tàu bay và mở rộng mạng bay giúp Vietravel Airlines tăng khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch; đồng thời chủ động hơn về nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu đi lại dự kiến tăng cao vào những tháng cuối năm.

Mới đây, ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group, cùng ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch T&T Group, Chủ tịch Vietravel Airlines và ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Airbus International trao thỏa thuận hợp tác mua 50 máy bay thế hệ mới, nhằm mở rộng đội tàu và nâng cao năng lực khai thác. Theo kế hoạch, Vietravel Airlines sẽ ký hợp đồng mua 20 máy bay A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321 trong thời gian tới. Các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029.

Từ việc bổ sung thêm tàu bay để đáp ứng nhu cầu khai thác trước mắt đến việc hoạch định đội tàu dài hạn cho giai đoạn phát triển tiếp theo,Vietravel Airlines đang từng bước nâng cao năng lực vận tải, tạo dư địa phát triển mạng bay, mở rộng quy mô khai thác và nâng cao năng lực kết nối trong những năm tới.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, SHS ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm hơn 337 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng giảm 52,4% từ 645,5 tỷ hồi 6 tháng năm 2025 xuống còn gần 307,6 tỷ đồng là do kết quả hoạt động tự doanh giảm so với cùng kỳ, trong đó chịu ảnh hưởng đáng kể từ biến động giá trị hợp lý của danh mục tài sản tài chính FVTPL tại thời điểm cuối kỳ.