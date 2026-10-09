Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu xử lý hơn 3.000 hồ sơ đất đai trễ hẹn ở Phú Quốc

Theo thông tin từ UBND đặc khu Phú Quốc, chiều 9/10, ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, đã trực tiếp kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Tổ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc tiếp nhận 63.008 hồ sơ mới, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 98,23%.

Riêng lĩnh vực đất đai, Trung tâm tiếp nhận 4.299 hồ sơ mới và 1.366 hồ sơ tồn từ trước. Các đơn vị đã giải quyết hơn 1.830 hồ sơ, nhưng hiện trên Cổng dịch vụ công vẫn còn hơn 3.000 hồ sơ trễ hẹn. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận thêm khoảng 30 hồ sơ đất đai mới.

Ông Đinh Văn Nơi trực tiếp kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: UBND đặc khu Phú Quốc

Tình trạng tồn đọng được xác định do tính chất phức tạp của hồ sơ đất đai, vướng mắc về nguồn gốc đất, quy hoạch, đất rừng, tranh chấp; bên cạnh đó là tình trạng quá tải hạ tầng mạng và thiếu cán bộ địa chính.

Tại buổi kiểm tra, ông Đinh Văn Nơi yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng, không để kéo dài gây bức xúc cho người dân.

Ông nhấn mạnh không cam kết, hứa hẹn khi chưa có giải pháp thực tế; đồng thời yêu cầu Trung tâm phối hợp với các cơ quan chuyên môn phân loại hồ sơ. Hồ sơ đủ thủ tục phải được khẩn trương giải quyết; hồ sơ thiếu dữ liệu hoặc có tranh chấp cần được rà soát, hướng dẫn cụ thể để người dân bổ sung, hoàn thiện. Những hồ sơ đủ điều kiện không được chậm trễ do vướng các hồ sơ khác.

Ông Đinh Văn Nơi cũng yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, cử cán bộ có năng lực, chuyên môn trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại quầy giao dịch.

Đối với giải pháp trước mắt, ông yêu cầu tăng cường nhân lực, bổ sung trang thiết bị để xử lý hồ sơ tồn đọng, phấn đấu kéo giảm các chỉ số ngay trong tháng 10. Các đơn vị phải khẩn trương giải quyết những hồ sơ đã đầy đủ thành phần, đáp ứng điều kiện theo quy định; chủ động rút ngắn thời gian xử lý từ 10 ngày xuống còn 3 ngày nhằm hỗ trợ người dân, bảo đảm công khai, minh bạch và không phân biệt đối xử.

Theo ông Nơi, hiệu quả giải quyết công việc phải được đánh giá bằng các chỉ số thực tế trên Cổng Dịch vụ công, không căn cứ vào số lượng hồ sơ còn nằm trên bàn làm việc.