Ông Đinh Văn Nơi trao 240 triệu đồng hỗ trợ 4 hộ dân bị cháy nhà ở An Giang

Ngày 2/10, đoàn công tác Tỉnh ủy An Giang do ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, dẫn đầu đến phường Vĩnh Tế thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Tại đây, đoàn công tác trao kinh phí xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn 60 triệu đồng, tổng cộng 240 triệu đồng. Khoản tiền này được vận động từ cá nhân ông Đinh Văn Nơi và các nhà hảo tâm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Vĩnh Tế

Cùng với đó, chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi hộ 40 triệu đồng. Như vậy, mỗi gia đình có tổng cộng 100 triệu đồng để xây dựng lại nhà ở.

Ngoài khoản hỗ trợ trên, ông Đinh Văn Nơi trao thêm 5 triệu đồng cho mỗi hộ. Riêng gia đình bà Nguyễn Hoa Bảnh, có con mắc bệnh hiểm nghèo, được ông Nơi hỗ trợ thêm 20 triệu đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng yêu cầu chính quyền phường Vĩnh Tế khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp lại các giấy tờ tùy thân bị cháy.

Đối với trường hợp gia đình liệt sĩ có Bằng Tổ quốc ghi công bị thiêu rụi, ông Nơi yêu cầu địa phương lập tức báo cáo cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Ông Nơi đồng thời đề nghị phường Vĩnh Tế huy động sự chung tay của cộng đồng, tiếp tục hỗ trợ các gia đình bị nạn, giúp người dân sớm có nơi ở và ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác trao kinh phí xây dựng nhà cho bà con. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Vĩnh Tế

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn phường Vĩnh Tế hôm 18/9 khiến 4 căn nhà liền kề bị thiêu rụi. Thiệt hại tài sản bước đầu ước tính khoảng 700 triệu đồng.