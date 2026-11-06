Ông Đinh Văn Nơi: Mọi dự án ở Phú Quốc phải đặt lợi ích người dân lên trên hết

Thông tin được ông Đinh Văn Nơi, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc, nhấn mạnh tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, được tổ chức tại khu dân cư Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương.

Ngoài việc biểu dương những nỗ lực và kết quả của người dân đạt được trên các lĩnh vực tại khu phố Cây Thông Ngoài, ông Đinh Văn Nơi khẳng định sự đồng thuận của Nhân dân chính là chìa khóa quyết định mọi thắng lợi trong chiến lược phát triển đặc khu.

Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc phát biểu. (Ảnh: Dung Hoàng)

Bí thư Phú Quốc nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Đảng bộ và chính quyền đặc khu là luôn luôn lấy lợi ích của người dân làm trên hết trong quá trình phát triển.

“Muốn triển khai bất kỳ dự án hay công trình nào trên địa bàn, điều đầu tiên phải đặt ra là có mang lại lợi ích chung cho Nhân dân và quê hương hay không”, ông Đinh Văn Nơi nói.

Người đứng đầu Đảng bộ Phú Quốc cũng chia sẻ các giải pháp trọng tâm được đặc khu quyết liệt triển khai là xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, nhạy bén, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ nhanh các điểm nghẽn cho người dân và doanh nghiệp.

Phú Quốc cũng chuẩn bị khởi công bệnh viện đa khoa 500 giường; đầu tư 200 tỷ đồng nâng cấp trung tâm y tế; thu hút các trường đại học mở cơ sở đào tạo tại đặc khu từ năm 2027-2028 nhằm chăm lo học vấn cho thế hệ trẻ.

10 gia đình chính sách và hoàn cảnh khó tại khu phố Cây Thông Ngoài nhận quà từ lãnh đạo Đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang. (Ảnh: Dung Hoàng)

Ông Đinh Văn Nơi khẳng định địa phương sẽ quyết liệt triển khai các dự án nhà ở xã hội, tạo điều kiện để người thu nhập thấp có nơi an cư ổn định; đồng thời chú trọng giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Địa phương cũng hướng tới xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, trọng dân và chủ động phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở, dựa trên sự tin tưởng, đồng hành của Nhân dân.

Chia sẻ với Bí thư Phú Quốc, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân khu phố Cây Thông Ngoài bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi thay của đặc khu, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhanh chóng, an ninh trật tự từng bước ổn định, vệ sinh môi trường các tuyến đường, khu dân cư ngày sạch, đẹp…

Người dân mong muốn với sự chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền địa phương bà con tiếp tục đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự và đặc biệt là bảo vệ môi trường, không bỏ rác bừa bãi, cùng chung tay xây dựng Phú Quốc văn minh, hiện đại để sẵn sàng đón chào sự kiện APEC 2027.

Ban Công tác Mặt trận khu phố Cây Thông Ngoài cho biết, trong năm 2026, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã lan tỏa sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Khu phố đã phối hợp hỗ trợ 312 lượt hộ dân vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền 11,75 tỷ đồng, vận động quỹ xã hội hơn 100 triệu đồng, cất mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết, trao tặng 350 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn. Đến nay, khu phố không còn hộ nghèo hay hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 84 triệu đồng/người/năm trở lên. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 99,2%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Phong trào văn hóa, thể thao phát triển mạnh mẽ với hàng chục buổi giao lưu văn nghệ, giải bóng đá, bóng chuyền và các câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi.