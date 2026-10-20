Ông Đinh Văn Nơi: 'Làm hết việc chứ không phải hết giờ để phục vụ người dân'

Ngày 20/10, ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, trực tiếp đến thăm, kiểm tra và trao quà động viên cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm các lực lượng đang tập trung tăng ca, làm việc xuyên ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cho người dân.

Tại đây, Trung tướng Đinh Văn Nơi ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức. Ông trực tiếp bắt tay, thăm hỏi, động viên từng người, đặc biệt là các nữ cán bộ vẫn miệt mài làm việc trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trao đổi với đội ngũ cán bộ, công chức, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc ghi nhận những nỗ lực, vất vả của các lực lượng trong thời gian qua. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của từng bộ phận trong việc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy đặc khu, chủ động tận dụng tối đa thời gian làm việc, tăng ca xuyên đêm, kể cả thứ bảy, chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cho người dân.

“Tinh thần chung của chúng ta là ‘làm hết việc chứ không phải hết giờ’. Tôi rất chia sẻ với các đồng chí, đặc biệt là nhiều đồng chí nữ, dù trúng ngày 20/10 vẫn chưa kịp về nhận bông hoa nào để tập trung giải quyết công việc cho dân”, ông Đinh Văn Nơi chia sẻ.

Bí thư Phú Quốc trao quà 30 triệu đồng cho tập thể Trung tâm Phục vụ Hành chính công. (Ảnh: Dung Hoàng).

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong thời gian qua. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy đặc khu, các bộ phận đã chủ động bố trí công việc, tranh thủ tối đa thời gian, làm thêm giờ, xuyên đêm, kể cả thứ bảy và chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, hơn một tuần qua, cán bộ tại Bộ phận Trả kết quả và Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tập trung tối đa nhân lực, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ.

Với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”, các lực lượng đã giải quyết hơn 1.175 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm hồ sơ tồn đọng, quá hạn và trong hạn, góp phần tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng nhu cầu của người dân.

“Tôi theo dõi rất kỹ công việc này. Nhờ tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh làm đêm làm ngày của các đồng chí mà lượng hồ sơ tồn đọng mới giảm xuống rõ rệt. Tập thể lãnh đạo đặc khu rất ghi nhận và trân trọng sự cống hiến này”, ông Đinh Văn Nơi nói.

Ông Đinh Văn Nơi thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức Tổ đăng ký cấp giấy CNQSDĐ và chị, em phụ nữ nhân ngày 20/10. (Ảnh: Dung Hoàng).

Bên cạnh việc khen thưởng, động viên, Đảng ủy và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc sẽ xem xét, bố trí vị trí công tác phù hợp đối với những cán bộ có năng lực, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Tất cả chúng ta, từ lãnh đạo đặc khu, lãnh đạo Ủy ban đến các phòng, ban - đều phải cùng nhau nỗ lực để xây dựng và phục vụ đặc khu ngày càng phát triển vững mạnh”, Bí thư Phú Quốc khẳng định.

Việc lãnh đạo Đảng ủy đặc khu Phú Quốc trực tiếp thăm hỏi, động viên góp phần khích lệ tinh thần đội ngũ cán bộ, công chức trong đợt cao điểm giải quyết hồ sơ tồn đọng.

Đợt cao điểm này cũng cho thấy những chuyển biến bước đầu trong tổ chức, xử lý công việc tại địa phương, nhất là việc tăng thời gian làm việc, tập trung giải quyết hồ sơ quá hạn, hướng đến rút ngắn thời gian chờ đợi và giảm phiền hà cho người dân.

“Thời gian qua, các đồng chí đã rất vất vả thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy đặc khu. Các đồng chí đã tranh thủ từng giờ hành chính, ngoài giờ, làm xuyên đêm, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Tinh thần chung của chúng ta là ‘làm hết việc chứ không phải hết giờ’, ông Đinh Văn Nơi nhấn mạnh.