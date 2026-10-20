Ông Đinh Văn Nơi kiểm tra, chỉ đạo xử lý gần 700 trường hợp vi phạm đất rừng Phú Quốc

Ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc vừa trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo xử lý các "điểm nóng" lấn chiếm đất Vườn Quốc gia Phú Quốc và xây dựng trái phép.

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, từ năm 2019 đến nay, Hạt Kiểm lâm khu vực II đã phối hợp, tham mưu xử lý hơn 900 vụ việc trong lĩnh vực lâm nghiệp và đất rừng, cưỡng chế 10 trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 699 trường hợp vi phạm hành chính liên quan đất rừng phải xem xét, xử lý. Hàng chục vụ việc phức tạp đã được chuyển cơ quan công an xác minh, điều tra.

Ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đặc khu Phú Quốc chỉ đạo tại cuộc họp

Thực thực tế tình hình vi phạm, lấn chiếm đất nước, ông Đinh Văn Nơi đánh giá, nếu không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm, tình trạng này sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ đó ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng, an ninh trật tự và sự phát triển bền vững của đặc khu.

Theo ông Nơi, xử lý vi phạm đất rừng để lập lại kỷ cương pháp luật, thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đưa vào quản lý, quy hoạch và sử dụng đúng quy định.

Từ đó, ông Đinh Văn Nơi yêu cầu Vườn Quốc gia Phú Quốc, UBND đặc khu Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm khu vực II, Công an đặc khu cùng các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Các đơn vị phải ngăn chặn tình trạng vi phạm kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh mới.

Đối với những trường hợp đã bị xử phạt hành chính nhưng không khắc phục hậu quả, hoặc tái phạm, bị xử phạt lần thứ hai cần xem xét chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra theo quy định.

Các trường hợp vi phạm trên đất rừng, đất do Nhà nước quản lý, khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các đơn vị thực hiện ngừng cấp điện, nước, viễn thông.

Các cơ quan báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: H. Dung.

Ông Đinh Văn Nơi cũng giao các đơn vị liên quan rà soát, thống kê chính xác toàn bộ hồ sơ vi phạm, phân loại theo mức độ, thời gian vi phạm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan và phương án xử lý cụ thể. Không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc buông lỏng quản lý.

Bên cạnh đó, các đơn vị rà soát toàn diện hiện trạng, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, đánh giá tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp. Trên cơ sở đó, xác định rõ trường hợp đủ hoặc không đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để di dời và hướng dẫn người dân thực hiện.

Các vụ việc vi phạm hành chính tồn đọng trước đây phải được xử lý xong trước ngày 15/11/2026.

Ông Đinh Văn Nơi cho biết, sẽ trực tiếp chủ trì giao ban hằng tuần để kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết của từng đơn vị, bảo đảm thực hiện nghiêm các kết luận đã đề ra.