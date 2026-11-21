TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa đại hội và trao học học bổng khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng học sinh thành phố Huế.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, cùng lãnh đạo Hội Khuyến học các tỉnh thuộc cụm thi đua số 3.

Về phía lãnh đạo thành phố Huế có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Quang Tuấn và đại diện các sở, ban, ngành.

Hội Khuyến học thành phố Huế lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời

Trong nhiệm kỳ 2019-2026, vượt qua những khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và quá trình sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác khuyến học, khuyến tài của thành phố Huế tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Về phát triển tổ chức và mô hình học tập, toàn thành phố đã phát triển được 212.066 hội viên, chiếm 17,3% dân số. Các mô hình học tập lan tỏa sâu rộng với tỷ lệ đăng ký cao, gồm 93,73% đơn vị học tập, 86,5% cộng đồng học tập, 65% công dân từ 16 tuổi trở lên đăng ký "Công dân học tập" và gần 47% gia đình học tập.

Về huy động nguồn lực xã hội hóa, trước khi kết thúc mô hình cấp huyện, các cấp Hội cơ sở vận động bình quân trên 25 tỷ đồng mỗi năm cho quỹ khuyến học.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: "Hội Khuyến học thành phố Huế: Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển".

Lãnh đạo Hội Khuyến học các tỉnh thuộc cụm thi đua số 3 tặng quà lưu niệm chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Khuyến học thành phố Huế lần thứ V.

Nhiều chương trình ý nghĩa như SEEDS (trao hơn 8,5 tỷ đồng), "Vì em hiếu học" (2,5 tỷ đồng), học bổng ASAHI và Quỹ Khuyến tài Nguyễn Chí Thanh đã kịp thời tiếp sức cho hàng nghìn học sinh, sinh viên vượt khó.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của Hội cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đưa tỷ lệ trường đạt chuẩn toàn thành phố vượt mức 78,2%. Giai đoạn 2021-2026, học sinh Huế giành được 365 giải học sinh giỏi quốc gia cùng nhiều huy chương Olympic quốc tế và khu vực.

Hướng tới chuyển đổi số, Hội Khuyến học thành phố Huế đặt mục tiêu 25% dân số tham gia

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, trong bối cảnh thành phố Huế phát triển theo định hướng "Xanh - thông minh - giàu bản sắc", đại hội xác định mục tiêu trọng tâm là đổi mới hoạt động theo hướng số hóa, phấn đấu phát triển hội viên đạt 25% dân số.

Hội Khuyến học thành phố Huế đặt mục tiêu số hóa quy trình điều hành, văn bản và triển khai sâu rộng phong trào "Khuyến học số", "Bình dân học vụ số" nhằm xây dựng công dân số, công dân toàn cầu.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận những đóng góp của Hội Khuyến học thành phố Huế trong suốt 29 năm xây dựng và phát triển.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chủ động gắn kết các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh học tập suốt đời gắn với chuyển đổi số và tích cực hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số" để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chỉ số hạnh phúc của nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại đại hội.

Nhấn mạnh định hướng này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài đề nghị Hội Khuyến học các cấp đẩy mạnh học tập suốt đời một cách thực chất, khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác cập nhật kiến thức mới, đặc biệt là kỹ năng số.

Ngay sau đại hội, Hội cần khẩn trương triển khai Nghị quyết, kiện toàn tổ chức bộ máy tại 40 xã, phường, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội để chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người lớn học tập, phát huy truyền thống hiếu học lâu đời của vùng đất Cố đô.

Ông Đinh Khắc Đính, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Huế khóa V.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học thành phố Huế lần thứ V.

Tại đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Đinh Khắc Đính, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Huế khóa V; ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cũng trao tặng suất học bổng khuyến học trị giá 100 triệu đồng cho học sinh thành phố Huế.