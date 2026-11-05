Ông Đào Xuân Kỳ giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Chiều 5-11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự buổi lễ có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho ông Đào Xuân Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng tặng hoa chúc mừng ông Đào Xuân Kỳ.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Đào Xuân Kỳ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-11-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hà chúc mừng ông Đào Xuân Kỳ được bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng thời đề nghị ông Đào Xuân Kỳ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt toàn diện các mặt công tác của sở; giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh. Đồng thời, rà soát toàn diện các cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chính sách mới, có sức hấp dẫn, tạo môi trường thông thoáng để thu hút doanh nghiệp, nhà khoa học và khu vực tư nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành chúc mừng ông Đào Xuân Kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà cũng yêu cầu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một cách thực chất; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Lãnh đạo UBND tỉnh tin tưởng, với năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, ông Đào Xuân Kỳ sẽ cùng tập thể Sở Khoa học và Công nghệ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo chuyển biến mang tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.