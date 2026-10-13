Chiều 13-10, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Đào Trung Kiên.

Ông Đào Trung Kiên xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị PNJ

Ông Đào Trung Kiên là Thành viên HĐQT PNJ từ năm 2022, xin từ nhiệm để tập trung toàn bộ thời gian cho công tác điều hành. Hiện ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động tại PNJ, với nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 10-10-2026.

Theo PNJ, ông Kiên sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của công ty trong vai trò điều hành. Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. PNJ khẳng định, trong thời gian này, hoạt động quản trị và điều hành của PNJ vẫn diễn ra bình thường.