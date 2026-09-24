Ông Đào Thanh Trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh

Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tặng hoa chúc mừng ông Đào Thanh Trường.

Sáng 24/9, Thường trực HĐND TP Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền và xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND thành phố trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh giới thiệu ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh ứng cử để HĐND thành phố bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu bầu theo quy định.

Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Đào Thanh Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường trực Thành uỷ, HĐND, UBND TP Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ông Đào Thanh Trường, tân Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Đào Thanh Trường (SN 1980, quê tỉnh Ninh Bình), có trình độ lý luận cao cấp, trình độ chuyên môn là PGS.TS Xã hội học.

Ông Đào Thanh Trường từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý quan trọng như: Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trưởng khoa Khoa học Quản lý, Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý (Trung tâm nghiên cứu trọng điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội); Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.