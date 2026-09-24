Ông Đào Thanh Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ông Đào Thanh Trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Tại kỳ họp, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh, trình HĐND thành phố tờ trình giới thiệu ông Đào Thanh Trường để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Việc giới thiệu nhân sự được thực hiện trên cơ sở Công văn số 5141-CV/VPTW ngày 18/9/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết số 84-NQ/TU ngày 23/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về việc giới thiệu cán bộ ứng cử và Tờ trình số 614/TTr-SNV ngày 23/9/2026 của Sở Nội vụ. Các đại biểu HĐND thành phố thống nhất phương án nhân sự được giới thiệu.

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội tặng hoa chúc mừng ông Đào Thanh Trường. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Kết quả, ông Đào Thanh Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 với 81/81 phiếu tán thành, đạt 100% số đại biểu có mặt.

Ông Đào Thanh Trường sinh ngày 29/1/1980, quê quán phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình; trình độ lý luận chính trị cao cấp, chuyên môn Tiến sĩ Xã hội học năm 2010. Năm 2016, ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Xã hội học.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ông Đào Thanh Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Ông Đào Thanh Trường từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý quan trọng như: Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trưởng khoa Khoa học Quản lý, Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý (Trung tâm nghiên cứu trọng điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội); Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.