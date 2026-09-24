Ông Đào Thanh Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh

Chủ tọa Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa I. Ảnh: Lưu Hằng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Hưởng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Anh Tuấn chủ tọa kỳ họp.

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa I. Ảnh: Lưu Hằng

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Hương; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn; Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo UBND, một số ban, sở, ngành thành phố...

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa I. Ảnh: Lưu Hằng

Tại kỳ họp, đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh trình bày các tờ trình và lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra

Qua thẩm tra, các Ban của HĐND thành phố thống nhất đánh giá hồ sơ, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị công phu, đúng thẩm quyền, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung nhằm nâng cao tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các tờ trình, báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Gồm: Nghị quyết hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã thực hiện các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng cho sân bay Gia Bình do cấp xã quản lý từ nguồn ngân sách thành phố ngoài cân đối (Đợt 2, lần 2).

Nghị quyết về việc đề nghị gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án; bổ sung danh mục, mức vốn và phân bổ chi tiết các dự án do cấp thành phố quản lý; Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã thực hiện các dự án khẩn cấp do cấp xã quản lý từ nguồn ngân sách thành phố ngoài cân đối (Đợt 2, lần 3).

Nghị quyết về việc bổ sung danh mục, mức vốn và phân bổ chi tiết dự án do cấp thành phố quản lý từ nguồn ngân sách thành phố ngoài cân đối (Đợt 2, lần 4).

Nghị quyết thống nhất hỗ trợ vốn để thực hiện dự án Mở rộng, cải tạo, xây mới doanh trại, trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp Trung đoàn 833/Bộ CHQS thành phố Bắc Ninh.

Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở để thành phố Bắc Ninh tiếp tục chủ động bố trí, sử dụng nguồn lực ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình và các dự án cấp thiết.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường. Ảnh: Dương Thủy

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố Bắc Ninh đã bầu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đào Thanh Trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.