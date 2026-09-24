Ông Đặng Văn Dũng nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau

Chiều 24/9, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức buổi họp mặt cán bộ chủ chốt nghỉ hưu và thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2026.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và tỉnh Cà Mau đã chúc mừng ông Đặng Văn Dũng được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025–2030.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng ông Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Bùi Văn Nghiêm - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, trên từng cương vị công tác, ông Đặng Văn Dũng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, sâu sát. Ông tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tham mưu chiến lược về nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng Đảng.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tin tưởng, ông Đặng Văn Dũng sẽ nhanh chóng tiếp cận địa bàn, phát huy sở trường, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số và sự phát triển bền vững của Cà Mau.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng khẳng định, sẽ nỗ lực cố gắng, tận tâm tận lực, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở, lắng nghe nhân dân, đem hết kiến thức, kinh nghiệm tích lũy của mình dốc sức chung lòng cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển năng động, bền vững của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại buổi họp mặt, UBND tỉnh Cà Mau đã báo cáo xin ý kiến về công tác xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát biểu kết luận buổi họp mặt, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị, toàn tỉnh tập trung cao độ, quyết tâm đạt mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra, coi đây là trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân. Trong đó, tập trung vào tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, như cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, cầu ra cảng Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai, sân bay Cà Mau. Ông Nguyễn Hồ Hải mong muốn các nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến và tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, chung tay cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.