Ông Đặng Quốc Cường: Vinpearl Golf Léman sẵn sàng cho Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026
Ông Đặng Quốc Cường, Tổng quản lý Vinpearl Golf Léman, cho biết sân đã hoàn tất công tác chuẩn bị để đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Theo ông Cường, fairway hẹp, rough có độ cao và green khó đọc sẽ tạo nên những thử thách cho các golfer tham dự giải đấu thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ong-dang-quoc-cuong-vinpearl-golf-leman-san-sang-cho-giai-vo-dich-golf-quoc-gia-2026-post1896805.tpo