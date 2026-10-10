Ông Đặng Hà Việt làm Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam

Chiều 10/10, Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) nhiệm kỳ 3 (2026 - 2031) diễn ra thành công tại Hà Nội. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 19 thành viên, Ban thường vụ gồm 6 thành viên.

Ông Đặng Hà Việt tái đắc cử ghế Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam. Ảnh: S.N

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hà Việt - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ VH, TT&DL), nguyên Cục trưởng Cục TDTT - tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn.

Các Phó Chủ tịch gồm ông Ngô Quang Vinh phụ trách chuyên môn, ông Nguyễn Trọng Kiên phụ trách đối ngoại, ông Nguyễn Việt Nam phụ trách truyền thông, ông Hồ Văn Hiệp phụ trách tài chính và tài trợ. Bà Trịnh Thị Trang đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn.

Đại hội kết thúc thành công. Ảnh: S.N

Trong nhiệm kỳ mới, Liên đoàn hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống Trượt băng và Roller Việt Nam phát triển bền vững, chuyên nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của VĐV tại các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới như SEA Games, Asiad...