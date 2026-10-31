Ông Đặng Đình Thích giữ chức tổng giám đốc VAMC

Ngày 30/10, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, bà Trần Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Đặng Đình Thích, người trước đó giữ chức Quyền Tổng giám đốc VAMC, đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc công ty.

Ông Đặng Đình Thích được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc VAMC.

Đánh giá về nhân sự được bổ nhiệm, Thống đốc NHNN ghi nhận hơn 30 năm công tác trong ngành Ngân hàng của ông Đặng Đình Thích, trong đó có 13 năm làm việc tại VAMC kể từ những ngày đầu thành lập.

Trải qua nhiều vị trí công tác, đặc biệt là thời gian điều hành công ty trên cương vị Quyền Tổng giám đốc, ông Thích đã thể hiện năng lực chuyên môn, phẩm chất và uy tín, nhận được sự tin tưởng, đồng thuận của tập thể.

Thống đốc cũng biểu dương những kết quả VAMC đạt được và đóng góp của công ty đối với hoạt động chung của ngành Ngân hàng. Những kết quả này có sự đóng góp từ tinh thần đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của Đảng ủy, HĐTV, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ, người lao động trong công tác lãnh đạo, quản trị, điều hành và xây dựng đơn vị.

VAMC thúc đẩy thị trường mua bán nợ

Đề cập đến định hướng hoạt động trong giai đoạn tới, Thống đốc NHNN nhấn mạnh VAMC ra đời là một giải pháp sáng tạo, giữ vai trò quan trọng trong xử lý nợ xấu và hỗ trợ các tổ chức tín dụng vượt qua khó khăn.

Trước yêu cầu phát triển mới, công ty cần chủ động đổi mới mô hình và phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả và thích ứng với bối cảnh thị trường.

Theo định hướng của Thống đốc, VAMC cần phát huy kinh nghiệm và năng lực chuyên môn trong xử lý nợ xấu, đồng thời từng bước đảm nhận vai trò đầu mối thúc đẩy hình thành, phát triển thị trường mua bán nợ và thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư. Qua đó, nợ xấu có thể được chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ nền kinh tế.

Bên cạnh việc duy trì hoạt động mua, xử lý nợ và cung cấp dịch vụ cho các tổ chức tín dụng, VAMC được yêu cầu nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ mới.

Trong đó, chứng khoán hóa các khoản nợ xấu là một hướng đi cần được nghiên cứu nhằm mở rộng khả năng huy động nguồn lực và tạo cơ hội cho nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham gia thị trường.

Cùng với đổi mới hoạt động kinh doanh, Thống đốc yêu cầu VAMC tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Công ty cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện kịp thời và mang lại kết quả thực chất. VAMC cũng cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để NHNN xem xét, phối hợp tháo gỡ khó khăn, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về công tác quản trị, điều hành, Thống đốc lưu ý cần phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của HĐTV, Ban điều hành và từng cá nhân. Tinh thần đoàn kết, dân chủ, sự đóng góp của tập thể và thống nhất trong hành động cần tiếp tục được duy trì, hướng tới mục tiêu phát triển chung của đơn vị.

Thống đốc tin tưởng rằng, với kinh nghiệm của ông Đặng Đình Thích trên cương vị mới, nền tảng thực tiễn tích lũy qua quá trình quản trị, điều hành cùng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, VAMC sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong xử lý nợ xấu.

Qua đó, công ty khẳng định vị thế và sự cần thiết của một định chế đặc thù, đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển an toàn, bền vững của hệ thống ngân hàng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Đình Thích bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Lãnh đạo NHNN tin tưởng, giao trọng trách Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc VAMC.

Ông đồng thời gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo NHNN, đặc biệt là Thống đốc, cùng tập thể lãnh đạo và người lao động VAMC đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

Trên cương vị mới, ông Đặng Đình Thích khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo và người lao động kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được.

Ông đặt mục tiêu hoàn thành tốt, tiến tới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đưa VAMC phát triển an toàn, bền vững, đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo NHNN và kỳ vọng của toàn thể cán bộ, nhân viên công ty.